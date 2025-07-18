17 июля Владимир Путин поручил ограничить использование программного обеспечения из «недружественных» стран. Правительство должно до 1 сентября предложить дополнительные запреты на такое ПО. Поручение дано после встречи Путина с бизнесом 26 мая, на которой президент России приказал «душить зарубежные сервисы типа Zoom и Microsoft», которые остаются в России и якобы ограничивают развитие отечественного IT-сектора. Министерство цифрового развития отреагировало на это словами: «Президент сказал — будем душить».

Изначально предполагалось, что новые запреты не коснутся иностранных мессенджеров. Телеграм-канал Faridaily, который часто ссылается на источники в правительственных кругах, отметил, что в поручении Путина упомянуто иностранное «программное обеспечение (в том числе коммуникационные сервисы)». Понятие «коммуникационные сервисы» шире понятия «мессенджеры», объяснял канал. Кроме того, для мессенджеров есть другие законы — например, о локализации данных пользователей — за нарушение которых их могут заблокировать.

«Исходя из логики беседы Путина с бизнесом и текста поручения, предложения правительства будут касаться работы в России иностранных корпоративных коммуникационных сервисов», — предполагал канал Faridaily.

Однако после поручения Путина в Госдуме предупредили, что WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка». «Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран», — заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, «претендентом» на долю WhatsApp на российском рынке станет национальный мессенджер Max, который разрабатывает VK.

Telegram, по прогнозу депутата Горелкина, в список ПО из «недружественных» стран не попадет, «особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке». При этом, как заметил депутат, юрисдикция Telegram не совсем понятна: местом своей регистрации мессенджер называет Виргинские острова (территория «недружественной» Великобритании), но его главный офис находится в ОАЭ, которые к «недружественным» странам не относятся.

Источники «Медузы» говорят, что WhatsApp почти гарантированно будет заблокирован в России. «99%, что это случится. 1% оставим на „мало ли что“», — сказал один из близких к Кремлю собеседников. По словам источников, блокировку иностранных месссенджеров лоббируют силовики, и если Telegram в администрации президента считают полезным («там много подконтрольных или лояльных каналов, это контакт с политизированной аудиторией»), то WhatsApp для Кремля не так «интересен, чтобы его защищать». При этом сроки блокировки WhatsApp источники назвать затрудняются; один из них и вовсе сомневается, что мессенджер удастся заблокировать, «не положив кучу всего вокруг».

Комментарии наших источников полностью Два близких к Администрации президента собеседника «Медузы», а также источник в Госдуме утверждают, что WhatsApp будет практически гарантированно заблокирован. «99% что это случится. 1% оставим на „мало ли что“», — сказал один из близких к Кремлю собеседников. Под «мало ли что» он имеет в виду популярность мессенджера у россиян: «Блокировка вызовет недовольство, а это нежелательно в условиях и так падающих рейтингов [власти]». Однако, рассуждает наш источник, «из-за мессенджера на улицы никто не пойдет». «Скажут переориентироваться на Мах для взаимодействия с государством, для домовых и школьных чатов, переориентируются. Для себя многие продолжат общаться через VPN, многие люди уже к нему привыкли», — полагает он. И этот собеседник, и источник в Госдуме говорят, что блокировку мессенджеров лоббируют силовики. WhatsApp для политического блока АП не так «интересен, чтобы его защищать», но с Telegram ситуация другая. «Там много подконтрольных или лояльных каналов, выстроена целая инфраструктура. <…> Это контакт с политизированной аудиторией, он важен перед выборами в Госдуму. Блокировка этот контакт затруднит. Критически настроенные [люди] и так продолжат пользоваться [иностранными мессенджерами] и искать информацию с помощью VPN. А вот более лояльные отвалятся — с полузапрещенным дело иметь страшно», — считает один из близких к АП собеседников. Источник в Госдуме связывает возможную блокировку мессенджеров — а также борьбу с рекламой VPN и «поиском экстремистских материалов» — с растущим социальным недовольством. «Растут цены, люди хотят про это читать больше, чем „власти обязательно разберутся“. Ужесточается сбор налогов… Для силовиков логика понятна — если каналов получения информации меньше, то и недовольства якобы меньше. Понятно, что это не так, но представления у них свои», — заявил наш собеседник. Сроки блокировки WhatsApp источники «Медузы» назвать затрудняются; один из них вовсе сомневается, что мессенджер удастся заблокировать, «не положив кучу всего вокруг».

17 июля СМИ предположили, что Telegram готовится открыть офис в России. Журналисты обратили внимание на запись в реестре Роскомнадзора, которая свидетельствует о том, что мессенджер Павла Дурова начал процедуру создания юрлица, открытия филиала или представительства в России; она находится «в стадии согласования», указано в реестре. Такая процедура — это одно из требований российского иностранных IT-компаний.

Павел Дуров отреагировал на эти сообщения лаконично. Он повторил цитату из своего недавнего поста (написанного по другому поводу): «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram» — и дописал к ней «100%». Это можно расценить как отрицание планов открыть офис в России. Источники The Bell, близкие к правительству и самому мессенджеру, заявили, что не знают о таких планах. В РКН тоже утверждают, что у них нет об этом данных.

Когда именно в реестре Роскомнадзора появилась запись о согласовании открытия офиса Telegram в России, неясно. Также неясно, значит ли она, что мессенджер действительно подал заявку на открытие офиса. При этом, судя по реестру РКН, за последний год Telegram выполнил два из трех требований «закона о приземлении» — разместил у себя форму для обращений и зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН. Судя по последней архивной версии реестра, еще в августе 2024 года ни одно из этих требований Telegram не исполнял.

WhatsApp — самый популярный мессенджер у россиян. По данным Mediascope за последний год, его месячная аудитория составляла 78-79% населения России. Telegram среди мессенджеров на втором месте с месячной аудиторией 70-73,5%. При этом у Telegram этот показатель подрос на несколько процентов за год, в то время как у WhatsApp оставался на одном уровне. Еще в пятерке самых популярных интернет-сервисов России стабильно держатся «ВКонтакте» (он опережает Telegram, но не Whatsapp), «Яндекс» и Google.

В России давно пытаются ограничить иностранные интернет-сервисы в пользу отечественных, подконтрольных власти (главным образом «ВКонтакте»). В 2018 году РКН пытался заблокировать Telegram, хотя эти попытки оказались безуспешными. В 2021-м началось замедление Twitter, в 2024-м стали замедлять YouTube, блокировать Discord и Signal и Viber (некогда самый популярный мессенджер среди россиян). Еще раньше, в 2022-м, заблокировали Facebook и Instagram как соцсети «экстремистской» корпорации Meta. Whatsapp тотальной блокировке тогда не подвергся, хотя им тоже владеет Meta. При этом Whatsapp, Telegram регулярно блокировали на уровне отдельных регионов (это часто совпадало с отключением интернета). А в июне 2025 года их, как и другие иностранные мессенджеры официально запретили использовать российским госорганам, банкам и операторам связи.

Сейчас главным претендентом на статус «национального» считается мессенджер Max — новый проект компании VK, которую возглавляет Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Фото на обложке: Camilo Concha / Shutterstock