Правительство РФ включило Бермуды и еще десять заморских территорий Великобритании в список «недружественных»

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Правительство России расширило список «недружественных» стран и территорий, включив в него 11 Британских заморских территорий, которые находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются ее частью.

В перечень вошли: Бермуды,

Британская антарктическая территория,

Британская территория в Индийском океане,

острова Кайман,

Фолклендские острова,

Монтсеррат,

острова Питкэрн,

острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья,

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова,

Акротири и Декелия,

Теркс и Кайкос.

Ранее в перечень «нежелательных» входили три подконтрольных Великобритании территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь в список «недружественных» входят все 14 Британских заморских территорий.

Список «недружественных» стран и территорий ведут в России с 2021 года. Сперва в него включили США и Чехию, а после начала войны в Украине и введения санкций — все страны Евросоюза, Украину и ряд других стран, поддержавших санкции. Сейчас в перечень входят 61 страна и территория.

В отношении «недружественных стран», а также их резидентов — физических и юридических лиц — действует ряд ограничений. В расширенный список «недружественных» территорий, в числе прочих, попали офшоры, в которых зарегистрированы многие компании, в том числе представленные в России.