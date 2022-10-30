Правительство РФ включило Бермуды и еще десять заморских территорий Великобритании в список «недружественных»
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Правительство России расширило список «недружественных» стран и территорий, включив в него 11 Британских заморских территорий, которые находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются ее частью.
В перечень вошли:
- Бермуды,
- Британская антарктическая территория,
- Британская территория в Индийском океане,
- острова Кайман,
- Фолклендские острова,
- Монтсеррат,
- острова Питкэрн,
- острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья,
- Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова,
- Акротири и Декелия,
- Теркс и Кайкос.
Ранее в перечень «нежелательных» входили три подконтрольных Великобритании территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Таким образом, теперь в список «недружественных» входят все 14 Британских заморских территорий.
Список «недружественных» стран и территорий ведут в России с 2021 года. Сперва в него включили США и Чехию, а после начала войны в Украине и введения санкций — все страны Евросоюза, Украину и ряд других стран, поддержавших санкции. Сейчас в перечень входят 61 страна и территория.
В отношении «недружественных стран», а также их резидентов — физических и юридических лиц — действует ряд ограничений. В расширенный список «недружественных» территорий, в числе прочих, попали офшоры, в которых зарегистрированы многие компании, в том числе представленные в России.