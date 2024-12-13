Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в связи с нарушением требований российского законодательства об организаторах распространения информации, сообщили в ведомстве.

В РКН отметили, что Viber нарушает требования, выполнение которых необходимо для «предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», вербовки граждан, а также «в связи с размещением противоправной информации».

Понятие «организатор распространения информации» (ОРИ) было введено в 2014 году и подразумевает владельцев сайтов, на которых пользователи могут коммуницировать друг с другом. Реестр ОРИ ведет Роскомнадзор, добавление в него обязательно, на декабрь 2024 года в нем более 400 наименований. Компании, включенные в него, обязаны собирать, хранить и предоставлять ФСБ всю информацию о взаимодействиях пользователей, а также всю их переписку.

Viber как минимум дважды штрафовали в судах. В июне 2023 года владельцу мессенджера, компании Viber Media, назначили штраф в один миллион рублей за отказ удалить ложную информацию о войне в Украине; в марте мессенджер получил штраф в 800 тысяч рублей за публикацию запрещенного контента.