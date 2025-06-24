Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «о многофункциональном сервисе по обмену информацией», предусматривающий создание в России национального мессенджера. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о создании национального мессенджера 10 июня приняла Госдума. Предполагается, что с помощью национального мессенджера пользователи смогут заверять документы своими электронными подписями прямо в приложении, а также использовать его для подтверждения личности, возраста, прав на льготы, полученного образования вместо бумажных документов.

В мессенджер, сообщалось после принятия закона Госдумой, также собираются переместить все «образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней».

Организацию, которая займется созданием и обеспечением функционирование многофункционального сервиса, говорится в президентском указе, предстоит выбрать правительству.

«Медуза» предполагала, что госмессенджером станет сервис Max, разработанный VK. Max напоминает китайское приложение WeChat, которое объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик и платежную систему, и которое неоднократно обвиняли в слежке за пользователями и цензуре.

Еще о национальном мессенджере

Путин одобрил идею госмессенджера — похоже, его создаст VK. Что это будет за сервис? Там за всеми будут следить? А запретят ли при этом телеграм и вотсап? 12 карточек