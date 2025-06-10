Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, которые предусматривают создание многофункционального сервиса по обмену информацией — «специального российского приложения, которое должно объединить возможности мессенджера и функции государственных сервисов». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно сообщению Госдумы, приложение «предоставит возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти».

Предполагается, что с помощью мессенджера пользователи смогут заверять документы своими электронными подписями прямо в приложении, а также использовать его для подтверждения личности, возраста, прав на льготы, полученного образования вместо бумажных документов.

«С помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов», — рассказывал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Кроме того, в национальный мессенджер переместятся все «образовательные сервисы и чаты, используемые в настоящее время учебными заведениями всех уровней».

Организацию, которая будет отвечать за запуск и работу мессенджера, определит правительство России.

«Медуза» предполагала, что госмессенджером станет сервис Max, разработанный VK. В частности, 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что VK уже разработал «полностью российский мессенджер», сопоставимый по техническим характеристикам с зарубежными сервисами и даже превосходящий их в качестве некоторых функций.

Проект Max напоминает китайское приложение WeChat, которое объединяет в себе мессенджер, социальную сеть, поисковик, платежную систему и через который можно, в частности, заказать еду, забронировать билеты, записаться к врачу. WeChat неоднократно обвиняли в цензуре и слежке за пользователями.

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