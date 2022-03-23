Роскомнадзор заблокировал Google News

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Роскомнадзор объявил о блокировке в России сервиса Google News из-за того, что он дает доступ к материалам с фейками о «военной спецоперации» в Украине.

«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Доступ к Google News ограничен на основании требования Генпрокуратуры РФ.

После начала войны в Украине Госдума приняла закон об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом. Роскомнадзор также обязал СМИ при освещении боевых действий ссылаться только на сообщения Минобороны РФ и запретил называть «спецоперацию» в Украине нападением, вторжением или объявлением войны. После этого на основании требования Генпрокуратуры в России были заблокированы более 750 ресурсов, в том числе многие независимые СМИ.

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