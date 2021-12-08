В России заблокировали сайт Tor. После публикации призыва помочь россиянам «остаться онлайн»

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Роскомнадзор начал блокировать в России основной сайт Tor, сообщается в блоге проекта.

В сообщении сказано, что российские власти заблокировали сайт после того, как команда проекта в своей публикации призвала пользователей создавать как можно больше новых мостов (скрытых каналов), «чтобы россияне оставались онлайн», поскольку стандартные мосты в России заблокированы.

В реестре сайтов с «запрещенной информацией», который ведет Роскомнадзор, есть запись, что доступ к torproject.org «ограничивается». Сайт попал в реестр по решению суда от 2017 года, но ранее доступ к нему не ограничивали.

1 декабря у части пользователей из России возникли проблемы с доступом к сети Tor из-за блокировки, проводимой с помощью , созданного для изоляции рунета. Эти действия в проекте Tor назвали цензурой.

Россия занимает второе место после США по числу пользователей Tor. Команда проекта оценивает, что ежедневно сетью Tor пользуются 300 тысяч человек из России, или 15% от всей аудитории.

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