В России заблокировали Patreon

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Сайт сервиса Patreon, позволяющего авторам распространять свои работы по платной подписке, стал недоступен в России, сообщает «Роскомсвобода».

По решению Генпрокуратуры РФ российские провайдеры закрыли доступ к антивоенному заявлению редакции Doxa, опубликованному 25 февраля на Patreon, но из-за того, что сервис использует протокол HTTPS, недоступен весь сайт.

Проблемы с доступом также возникли у онлайн-сервиса Grammarly, который помогает эффективнее писать тексты на английском. Под блокировку попала страница с заявлением сервиса о том, что он приостанавливает работу в России и Беларуси.

ТАСС указывает, что из-за блокировки страниц на Patreon и Grammarly доступ к сайтам может быть полностью недоступен «у ряда операторов».

Всего на основании решения Генпрокуратуры, на которое обратила внимание «Роскомсвобода», в России заблокировали еще 102 сайта, в том числе украинских СМИ.

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