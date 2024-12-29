Как Азербайджан заставляет Россию признать ответственность за самолет, сбитый ПВО. Цепочка цитат

Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау, 25 декабря 2024 года Azamat Sarsenbayev / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Утром 25 декабря в городе Актау на западе Казахстана разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный. На борту лайнера находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли. В первые часы выдвигались разные причины крушения самолета: столкновение со стаей птиц, ухудшение погодных условий, взрыв кислородного баллона на борту. Однако после обследования обломков лайнера стало ясно, что он был поврежден поражающими элементами зенитной ракеты. Самолет не сумел сесть в Грозном, поскольку в тот момент силы ПВО отражали атаку украинских беспилотников на город. Азербайджан открыто требует наказания виновных и выплаты компенсаций от России. А власти РФ были вынуждены перестать отмалчиваться и принести извинения за «трагический инцидент». Вот как за эти дни менялись заявления сторон.

25 декабря

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Росавиация: Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: Причины пока неизвестны. По информации, которая мне была предоставлена, самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку — Грозный, изменил курс из-за ухудшения погодных условий и начал движение в сторону аэропорта Актау, где произошла авария при посадке.

26 декабря

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия.

Источники Euronews в правительстве Азербайджана: Причиной крушения самолета AZAL стала российская ракета класса «земля-воздух». Она была запущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Правительственные источники издания Caliber.Az: На подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО «Панцирь-С». Из-за российских средств радиоэлектронной борьбы «была полностью парализована система связи азербайджанского борта», в результате чего самолет пропал с радаров.

Источники Reuters в Азербайджане, знакомые с ходом расследования: Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет.

Депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков: Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно… Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения, конечно, перетекут в другую плоскость.

27 декабря

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Дмитрий Песков: Еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки, и не будем этого делать. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них.

Azerbaijan Airlines: По предварительным данным, самолет, потерпевший крушение, подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию».

Глава Росавиации Дмитрия Ядров: Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, в районе аэропорта Грозный был плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать.

Бортпроводники AZAL: Над Грозным происходит первый удар, в салоне падают кислородные маски, мы бросаемся проверить, что случилось. Второй удар. Моего коллегу ранит в левую руку. Мы идем в заднюю часть самолета, садимся, я ему помогаю. И раздается громкий звук. Это не кислородный баллон — если бы он взорвался, мы бы не выжили.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев: Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказали, что слышали взрыв, когда находились над Грозным. Даже один из бортпроводников был ранен в руку… На крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих инструментов. Пострадавшие, являющиеся гражданами России, также рассказали, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, взрывы произошли снаружи, а затем что-то коснулось самолета.

28 декабря

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Кремль: По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.

Пресс-служба президента Азербайджана: В ходе телефонного разговора Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент. Президент Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний», находясь в воздушном пространстве России, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию извне и полностью потерял управление, был направлен в казахстанский город Актау и смог совершить аварийную посадку только благодаря храбрости и профессионализму пилотов. Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия.

29 декабря

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Следственный комитет РФ: Председатель Следственного комитета РФ провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана. Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой. Он добавил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых — установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.

Ильхам Алиев: К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий… Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести…

Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты.

Дмитрий Песков: Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний».