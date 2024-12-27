Бортпроводники AZAL, выжившие в авиакатастрофе, рассказали о трех ударах по самолету над Грозным Они дали интервью азербайджанским журналистам. Краткий пересказ

Зульфугар Асадов

В восемь утра 25 декабря вылетает из Баку в Грозный. При заходе на посадку мы видим, что аэропорт Грозного в тумане. Командир снижается, но из-за плохой видимости уходит на второй круг, затем — на третий. В итоге решает лететь к ближайшему аэропорту. Снаружи доносится странный звук. Мы с бортпроводницей Айдан Рагимли идем в салон. Пассажиры в панике, мы их успокаиваем. Слышен второй удар. Меня ранит в руку, будто топором ударили. Выхожу из салона, и чувствую третий удар. Айдан помогает перевязать руку полотенцем. Командир сообщает, что мы сядем на воду. Действуем по инструкции. Пассажиры надевают спасательные жилеты. не взрывался, это неправда. Командир меняет решение: сядем не на воду — а на сушу. На воде все могут погибнуть. Из-за внешних ударов работа двигателя нарушена. Будет жесткая посадка, иначе никак. Пилоты пытаются удержать самолет, не теряя высоты. Врезаемся в землю, самолет разрывает на две части. Я думаю, что умер. Но я в сознании, истекаю кровью, трудно дышать. Мы с Айдан лежим у двери, я пытаюсь открыть, внутрь проникает воздух, становится легче. Помогаем пассажирам, вместе выбираемся наружу. Там ждут спасатели. Слава Аллаху, я жив. И все благодаря героизму командира и второго пилота.

APA TV

Айдан Рагимли

Над Грозным происходит первый удар, в салоне падают кислородные маски, мы бросаемся проверить, что случилось. Второй удар. Зульфугара Асадова ранит в левую руку. Мы идем в заднюю часть самолета, садимся, я ему помогаю. И раздается громкий звук. Это не кислородный баллон — если бы он взорвался, мы бы не выжили. Надеваем кислородные маски и постоянно говорим с бортпроводницей Хёкюмой Алиевой, говорим с ней до самого конца. За две минуты до посадки связь пропадает, самолет снижается. Мы садимся, дверь самолета открывают работники из Актау. На вопрос, где мы, говорят, что в Казахстане.

Это краткий пересказ интервью бортпроводников Azerbaijan Airlines Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли по сообщениям азербайджанских СМИ (1, 2, 3, 4). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.