Бортпроводники AZAL, выжившие в авиакатастрофе, рассказали о трех ударах по самолету над Грозным Они дали интервью азербайджанским журналистам. Краткий пересказ
Зульфугар Асадов
В восемь утра 25 декабря самолет вылетает из Баку в Грозный. При заходе на посадку мы видим, что аэропорт Грозного в тумане. Командир снижается, но из-за плохой видимости уходит на второй круг, затем — на третий. В итоге решает лететь к ближайшему аэропорту. Снаружи доносится странный звук. Мы с бортпроводницей Айдан Рагимли идем в салон. Пассажиры в панике, мы их успокаиваем. Слышен второй удар. Меня ранит в руку, будто топором ударили. Выхожу из салона, и чувствую третий удар. Айдан помогает перевязать руку полотенцем. Командир сообщает, что мы сядем на воду. Действуем по инструкции. Пассажиры надевают спасательные жилеты. Кислородный баллон не взрывался, это неправда. Командир меняет решение: сядем не на воду — а на сушу. На воде все могут погибнуть. Из-за внешних ударов работа двигателя нарушена. Будет жесткая посадка, иначе никак. Пилоты пытаются удержать самолет, не теряя высоты. Врезаемся в землю, самолет разрывает на две части. Я думаю, что умер. Но я в сознании, истекаю кровью, трудно дышать. Мы с Айдан лежим у двери, я пытаюсь открыть, внутрь проникает воздух, становится легче. Помогаем пассажирам, вместе выбираемся наружу. Там ждут спасатели. Слава Аллаху, я жив. И все благодаря героизму командира и второго пилота.
Айдан Рагимли
Над Грозным происходит первый удар, в салоне падают кислородные маски, мы бросаемся проверить, что случилось. Второй удар. Зульфугара Асадова ранит в левую руку. Мы идем в заднюю часть самолета, садимся, я ему помогаю. И раздается громкий звук. Это не кислородный баллон — если бы он взорвался, мы бы не выжили. Надеваем кислородные маски и постоянно говорим с бортпроводницей Хёкюмой Алиевой, говорим с ней до самого конца. За две минуты до посадки связь пропадает, самолет снижается. Мы садимся, дверь самолета открывают работники из Актау. На вопрос, где мы, говорят, что в Казахстане.
Это краткий пересказ интервью бортпроводников Azerbaijan Airlines Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли по сообщениям азербайджанских СМИ (1, 2, 3, 4). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.
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