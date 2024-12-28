Путин признал ответственность России за крушение самолета Azerbaijan Airlines. Он заявил, что «трагический инцидент» произошел, когда силы ПВО отражали атаку дронов на Грозный Но что конкретно стало его причиной, не сказал
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, сообщила днем 28 декабря пресс-служба Кремля. В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Путин принес извинения Алиеву за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», и выразил соболезнования семьям погибших. Согласно сообщению Кремля, Путин заявил, что следовавший по расписанию самолет из Баку «неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный».
«В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — говорится в сообщении.
В заявлении Кремля не сказано, что именно стало причиной крушения самолета. В нем отмечается, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, а также о том, что допрашиваются гражданские и военные специалисты.
Свою версию разговора Путина и Алиева вскоре опубликовала пресс-служба азербайджанского президента. Из нее следует, что Путин принес извинения в связи с тем, что 25 декабря самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный «подвергся в воздушном пространстве России физическому и техническому воздействию извне, в результате чего произошел трагический инцидент».
Алиев в ходе разговора заявил, что на фюзеляже самолета есть «многочисленные пробоины», а пассажиры и члены экипажа, «еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета». «Свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», — сказал Алиев Путину.
«В ходе беседы главы государств обсудили серьезное и всестороннее расследование всех деталей этой трагедии и привлечение виновных к ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.
Российские власти не подтверждали этого. Через два дня после катастрофы глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. При этом источники Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, сообщил 28 декабря, что эксперты приходят к выводу, что лайнер получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Назначены судебно-трасологическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы, которые должны показать, «когда и от чего был взрыв».
Вскоре после крушения самолета зарубежные авиакомпании начали отменять полеты в российские города. Azerbaijan Airlines приостановила полеты в десять городов России — в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Казахстанская Qazaq Air остановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург, FlyDubai отменила рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды. Полеты в Россию также приостановил национальный авиаперевозчик Израиля El Al.
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