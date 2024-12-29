Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил сожаление из-за того, что Россия хотела «замять вопрос» по поводу причин крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

«Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление», — сказал Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению (цитата по Caliber).

По его словам, самолет «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», что стало первым повреждением, нанесенным лайнеру. Затем в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета. А версию о столкновении лайнера со стаей птиц полностью снял с повестки тот факт, что фюзеляж был весь в пробоинах, добавил Алиев.

«Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это открыто показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести», — отметил президент.

Он подчеркнул, что очевидно, самолет был сбит не специально, но российской стороне следовало бы своевременно признать свою вину в инциденте и принести извинения Азербайджану. «К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий», — заключил Алиев.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Российские власти не подтверждали этого. Через два дня после катастрофы глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. При этом источники Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России», выразив соболезнования семьям погибших.