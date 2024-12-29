Алиев: Россия должна признать вину в крушении самолета Azerbaijan Airlines, наказать виновных и выплатить компенсации
Власти Азербайджана выдвинули России три требования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил глава государства Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
По его словам, требования были официально доведены до российской стороны еще 27 декабря. «В чем они заключались? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, должна признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, и Азербайджанскому государству, пострадавшим пассажирам и членам экипажа должны быть выплачены компенсации. Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Надеюсь, что и другие наши условия будут приняты», — сказал президент.
Алиев подчеркнул, что все изложенные требования справедливы. «Здесь нет каких-либо чрезвычайных требований или вопросов, это основано на международном опыте и принципах нормального человеческого поведения», — отметил он.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.
Российские власти не подтверждали этого. Через два дня после катастрофы глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. При этом источники Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.
28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России», выразив соболезнования семьям погибших.
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