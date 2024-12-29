Путин снова позвонил Алиеву из-за катастрофы самолета Azerbaijan Airlines
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье провел новый телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого лидеры государств продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом «Интерфаксу» рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Подробностей разговора он не привел.
Заявление пресс-секретаря Путина появилось на фоне выхода интервью Ильхама Алиева телевидению Азербайджана. В нем Алиев заявил, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане «не слышали от России ничего, кроме бредовых версий». Также он потребовал от Москвы признать вину в крушении самолета Azerbaijan Airlines, наказать виновных и выплатить компенсации.
Накануне, 28 декабря, Путин и Алиев уже созванивались. Тогда президент РФ принес Азербайджану извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России», выразив соболезнования семьям погибших.
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