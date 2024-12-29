«Стороны определили первостепенные задачи в рамках совместного расследования». Бастрыкин обсудил крушение самолета в Актау с генпрокурором Азербайджана

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, обсудив ход расследования крушения самолета Azerbaijan Arilines в Актау, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Бастрыкин заверил, что к работе привлечены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, цель которых — «установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии».

«В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству», — говорится в пресс-релизе СК.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. По информации Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Российские власти не подтверждали этого. Через два дня после катастрофы глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау. При этом источники Euronews в правительстве Азербайджана говорили, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов.

28 декабря президент РФ Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России», выразив соболезнования семьям погибших.

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