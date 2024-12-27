Власти Азербайджана впервые заявили, что самолет AZAL упал после воздействия оружия

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил 27 декабря, что самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку — Грозный потерпел в Казахстане после воздействия извне, пишет агентство АПА. Набиев стал первым официальным лицом Азербайджана, который заявил о внешнем воздействии на самолет.

Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказали, что слышали взрыв, когда находились над Грозным. Даже один из бортпроводников был ранен в руку. Также из социальных сетей и видеокадров, распространенных СМИ, видно, что женщина получила ранения руки и ноги. Кроме того, на крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих инструментов. Пострадавшие, являющиеся гражданами России, также рассказали, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, взрывы произошли снаружи, а затем что-то коснулось самолета.

В разговоре с журналистами министр отметил, что первоначально появилась версия, что самолет столкнулся со стаей птиц, но обломки самолета на земле и показания свидетелей позволяют говорить о внешнем воздействии. «Однако, каким оружием было сделано это вмешательство, установит следствие», — сказал Рашад Набиев.

Как следует из заявлений казахстанских чиновников, они ссылаются на то, что утверждение о взрыве кислородного баллона в самолете было выдвинуто диспетчером, который находился в Ростове. Мы считаем, что в первую очередь необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной. В связи с фактами, опровергающими это, хочу отметить, что звуки взрыва были слышны со стороны .

Авиакомпания Azerbaijan Airlines ранее 27 декабря сообщила, что самолет, разбившийся в Казахстане, подвергся «внешнему воздействию». Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews сообщил, что, по словам источников в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская ракета класса «земля-воздух». Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО «Панцирь-С».

В администрации президента Азербайджана неофициально заявили, что пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе не нужна помощь от Чечни. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций», — сказал собеседник Day.az в администрации президента Азербайджана.

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