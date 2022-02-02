В Грозном прошел митинг, на котором сожгли портреты членов семьи Янгулбаевых Он якобы был несанкционированным и собрал 400 тысяч человек (в том числе соратников Кадырова)

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В Грозном прошел митинг против семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, которой угрожают власти республики. Провластные чеченские СМИ сообщили, что на митинг пришли более 400 тысяч человек. По данным ЧГТРК «Грозный», в нем участвовали только мужчины; таким образом, число митингующих составило около 50% мужского населения республики. Митинг был заявлен как несогласованный, но на нем выступали чеченские официальные лица (в том числе один из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова, спикер парламента республики Магомед Даудов), а полиция никого не разгоняла.

На митинге «звучали проклятия» в адрес Янгулбаевых, люди жгли плакаты с портретами членов семьи, сообщило издание «Чечня сегодня». Как пишет ТАСС, поводом для митинга было заявлено то, что в интернете появились аудиозаписи с оскорблением религиозных деятелей Северного Кавказа; их якобы записали сыновья Сайди Янгулбаева, одного из которых связывают с оппозиционным телеграм-каналом . Выступавший на митинге муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил: «Янгулбаевы записали очень „грязные“ аудио о наших Эвлия [святых], о нашем народе, и всего того, что так почитается чеченцами. Такой низости не позволял себе никто».

Глава Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов призвал закрыть , «Новую газету» и телеканал . Выступая на митинге, он заявил, что журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин занимаются «антигосударственной экстремистской деятельностью» и «курируют» членов семьи Янгулбаевых, которые «оправдывают терроризм в отношении жителей Чечни и призывают уничтожить практически весь чеченский народ». Денильханов призвал «арестовать и предать справедливому суду» Милашину и Каляпина.

Накануне депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. «Днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов в обращении на чеченском языке. Его слова перевел чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. Он также сообщил, что Делимханов пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Обращение с аналогичными угрозами в адрес Янгулбаевых позднее записали и другие чеченские чиновники.

В Кремле отказались давать оценку словам Делимханова. «Это не наша функция. Это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой…», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь замглавы комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что подобные угрозы «должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура». В Совете по правам человека при президенте РФ также заявили, что если в словах Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура.

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Сайди Янгулбаев — судья Верховного суда Чечни в отставке. Несколько недель назад задержали его жену Зарему Мусаеву. 20 января в их квартиру в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные люди и увезли Мусаеву в Чечню. Ее вывели из дома без обуви и верхней одежды. Чеченские власти заявили, что Мусаева находится в спецприемнике по административному делу об оскорблении представителя власти. Позднее стало известно, что против нее завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что Мусаева «напала на сотрудника полиции и ». 2 февраля Мусаеву арестовали на два месяца.

Кадыров называл семью Янгулбаевых «пособниками террористов», требовал задержать их и «уничтожить», если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Его сыновья уже давно живут за границей. Один из них Ибрагим Янгулбаев связал преследование своей семьи с тем, что он администрировал оппозиционные чеченские паблики. В конце января против него возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Baza писала, что СК считает Ибрагима Янгулбаева одним из администраторов 1ADAT, где экспертиза обнаружила признаки оправдания деятельности Доку Умарова, Шамиля Басаева и других чеченских боевиков.

«Террористами» и «пособниками террористов» Кадыров также назвал журналистку Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина. В очередной раз критикуя Янгулбаевых, глава Чечни заявил, что Милашина и Каляпин «зарабатывают на теме Чечни и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кадыров высказал «свое личное мнение», и отказался давать другую оценку его словам. «Новая газета» осудила позицию Кремля. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и телеканал "Дождь" призвали руководство России отреагировать на угрозы Кадырова.

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Ольга Корелина