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«Это дело Кремля — реагировать на вопиющее поведение руководителя одного из регионов». «Новая газета» — о том, как Кадыров причислил к «террористам» журналистку Елену Милашину

Источник: Новая газета

«Новая газета» считает «делом федерального центра» реакцию на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал «террористами» руководителя правозащитного объединения «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Мы не считаем это конфликтом редакции и Кадырова. Это не наше личное дело. Это дело федерального центра, Кремля — реагировать на подобное вопиющее, возмутившее многих поведение руководителя одного из регионов Российской Федерации. Кстати, генерала МВД», — заявили в издании.

«Новая» также напомнила, что чеченские власти силой вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный Зарему Мусаеву — жену «своего политического оппонента», судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, а также угрожали другим членам его семьи.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила «Интерфаксу», что юристы «Новой газеты» намерены обратиться в Следственный комитет.

В свою очередь Игорь Каляпин сказал «Медузе», что не воспринимает слова Кадырова всерьез и ничего в связи с этим предпринимать не будет.

«По ситуации со мной делать ничего не будем, наплевать мне на это. А по Мусаевой ситуация безобразная — я жду звонка от адвоката, который так к ней и не смог пройти, вообще непонятно, жива ли она. Я считаю, СПЧ надо делать следующее — не в Генпрокуратуру писать, а единственному человеку, который может остановить этого пехотинца, этого зарвавшегося психопата — то есть Путину», — заявил глава «Комитета против пыток».

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20 января вооруженные люди в масках, назвавшиеся чеченскими полицейскими, ворвались в квартиру родителей юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева — Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой. Силовики увезли Мусаеву на допрос в Чечню. Кадыров утверждал, что в Грозном Мусаева напала на полицейского. Ее арестовали на 15 суток и поместили в спецприемник МВД по Чечне.

После того как Абубакар Янгулбаев раскритиковал Рамзана Кадырова из-за случившегося, глава Чечни назвал семью «пособниками террористов» и потребовал их задержать. 22 января Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью Алией.

Сыновья Янгулбаева, живущие за границей, считают, что их преследуют из-за того, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором пабликов, где открыто критиковали власти Чечни.

Кадыров назвал Каляпина и Милашину «террористами» в одном из постов, посвященных семье Янгулбаевых, в своем телеграм-канале. В Кремле заявили, что слова главы Чечни в адрес правозащитника и журналистки — «выражение личного мнения».

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