Рамзан Кадыров объявил семью судьи Янгулбаева «пособниками террористов». Глава Чечни потребовал задержать их всех — или «уничтожить» при оказании сопротивления
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семья бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода чеченские силовики, призывает к терроризму и экстремизму, и призвал задержать всех членов семьи.
Вечером 20 января люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде.
Они показали постановление о приводе семьи в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, после чего увезли Мусаеву. Самого Янгулбаева не забрали, так как он показал удостоверение судьи.
Рамзан Кадыров впоследствии заявил, что действия чеченских силовиков «были согласованы с коллегами на местах и проводились в соответствии с процессуальным законодательством».
По утверждению Кадырова, Янгулбаевы «организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов» и «однозначно поддерживают террористические группировки». Он выразил мнение, что их необходимо задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить».
Глава Чечни также заявил, что для самих Янгулбаевых «будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы».
Кадыров отметил, что его заявление стало ответом на обращение бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева, сына Заремы Мусаевой и Сайди Янгулбаева, сделанное вечером 21 января.
В обращении юрист попросил СК считать угрозой убийством предыдущее заявление Кадырова о том, что его семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Янгулбаев также призвал правоохранительные органы проверить высказывания главы Чечни на экстремизм, разжигание ненависти и розни и оправдание терроризма.
Абубакар Янгулбаев также отметил, что его похищенная мать не имеет никакого отношения к делу о мошенничестве — по его словам, это следует из постановления, которое показали ворвавшиеся в квартиру в Нижнем Новгороде силовики. Он также выразил уверенность, что после доставки в Чечню его мать «явно какими-то таблетками накачали», так как в ролике, где она общается с чеченским омбудсменом, ее речь отличается от обычной.
В интервью «Дождю» другой сын судьи Янгулбаева, Ибрагим, рассказал об истории конфликта Кадырова и его семьи — по его словам, это связано с тем, что он был администратором пабликов, где открыто критиковались чеченские власти.
По словам Ибрагима Янгулбаева, еще в 2015 году его вместе с отцом и братом похитили и отвезли в резиденцию Кадырова. Там их пытали и избивали; самого Ибрагима Янгулбаева, по его словам, пытал лично Кадыров. Затем Сайди Янгулбаева вынудили уйти в отставку с должности судьи, угрожая в противном случае убить Ибрагима. В 2017 году Ибрагима Янгулбаева снова похитили и пытали, после чего сфабриковали против него дело по экстремистской статье. После этого семья покинула Чечню.