Чеченский судья Янгулбаев, семье которого угрожал Кадыров, уехал из России. Его сын призвал Путина «поменять главу Чечни»

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Судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, чью супругу Зарему Мусаеву насильно вывезли из Нижнего Новгорода чеченские силовики, покинул Россию вместе с дочерью Алией, сообщает правозащитное объединение «Комитет против пыток».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и потребовал их задержать, «а если окажут сопротивление, то уничтожить».

Сын судьи Абубакар Янгулбаев, комментируя заявления Кадырова в эфире , обратился к президенту РФ с предложением сменить руководство Чечни.

Владимир Владимирович, я думаю, что уже настало время поменять главу Чеченской Республики. Этот уже все, закончился. Это край. Дно не просто пробито, оно прямо уходит. Это уже невозможно терпеть. Поменяйте на нормального интеллектуального человека. Люди готовы идти на диалог. Не нужен такой человек, который даже разговаривать не умеет, а может только похищать людей. Не нужно думать, что это фантастика, — это реальность, и он это подтверждает своими высказываниями. Он вам же противоречит, вашему пресс-секретарю противоречит. Эта фантастика, о которой вы думаете, будет российскими реалиями в будущем.

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20 января вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они показали постановление о приводе семьи в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, после чего силой увезли Мусаеву. Самого Янгулбаева не забрали, так как он показал удостоверение судьи.

Другой сын судьи Ибрагим Янгулбаев заявлял, что их семью преследуют за то, что он был администратором пабликов, в которых открыто критиковались чеченские власти. По его словам, еще в 2015 году его с отцом и братом похитили и отвезли в резиденцию Кадырова, где их избивали и пытали, в том числе лично глава Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не будут разбираться в истории с похищением Заремы Мусаевой, считая это «фантастической историей».

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