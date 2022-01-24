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Рамзан Кадыров назвал «террористами» главу «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину

Источник: Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает руководителя правозащитного объединения «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину «террористами» или «пособниками террористов».

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отметил, что «мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы», и пообещал поступать так же «и впредь».

Кадыров сделал это заявление в рамках очередного сообщения с критикой семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву чеченские силовики насильно увезли в республику из Нижнего Новгорода.

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Игорь Каляпин сказал Znak.com, что заявление Кадырова не повлияет на работу «Комитета против пыток». «Рамзан Ахматович, как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист. Это обзывательство, которое он знает», — сказал Каляпин.

Кадыров не в первый раз осудил Каляпина и Милашину. Нападки на главу «Комитета против пыток» со стороны главы Чечни начались в 2014 году, когда Каляпин написал заявление в Генпрокуратуру и СК из-за слов Кадырова, потребовавшего выселять из Чечни родственников боевиков и сжигать их дома.

В апреле 2020 года Кадыров раскритиковал статью Елены Милашиной в «Новой газете» о ситуации с коронавирусом в Чечне и призвал ФСБ и администрацию президента РФ повлиять на издание. Кадыров пригрозил Милашиной убийством: «Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание».

20 января вооруженные люди в масках, представившиеся чеченскими полицейскими, ворвались в квартиру родителей юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева — судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой. Силовики увезли Мусаеву на допрос в Чечню. Кадыров утверждал, что в Грозном Мусаева напала на полицейского. Она находится в спецприемнике МВД по Чечне.

После того, как Абубакар Янгулбаев раскритиковал Рамзана Кадырова из-за случившегося, глава Чечни назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и потребовал их задержать. Сыновья Сайди Янгулбаева, проживающие за границей, посчитали, что их семью преследуют из-за того, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором пабликов, в которых открыто критиковали власти Чечни.

22 января Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью Алией из-за опасений за свою жизнь.

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