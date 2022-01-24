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Елена Афонина / ТАСС / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 24 января.

«Медуза»: Хотел бы вернуться к истории с похищением супруги чеченского судьи. Думаю, теперь вы вряд ли будете говорить, что это «фантастическая история», потому что есть ее подтверждения из различных источников.

Дмитрий Песков: Что я не буду говорить? Хочу обратить ваше внимание, что я никогда не употреблял таких слов. Я не говорил эту фразу. Большинство журналистов были на том же пресс-колле, наверное, все подтвердят, что насчет «фантастических историй» я не говорил.

«Медуза»: Но есть во многих информационных агентствах! Мы сравнивали и перепроверяли ваши слова.

Дмитрий Песков: Ну, хорошо, это не меняет принципа.

«Медуза»: Ок, это частность. Подтверждения истории есть из различных источников. И сам Рамзан Кадыров активно пытается объяснить, почему он преследует семью Янгулбаевых. Он их называет «пособниками террористов». И даже уже стал причислять к «террористам» правозащитников и журналистов, а именно Игоря Каляпина из Совета по правам человека и «Комитета против пыток» и Елену Милашину из «Новой газеты».

На выходных было несколько обращений к властям России по поводу ситуации с задержанной женой судьи Янгулбаева. Евросоюз потребовал от Москвы освобождения Заремы Мусаевой, а ее сын призвал Владимира Путина поменять руководство Чечни. Что на это могут ответить в Кремле?

Дмитрий Песков: Мы, конечно, предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию выяснения этих отношений. Здесь можно только сказать по правовой стороне дела. Еще раз повторяю. Нам неизвестно, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы. Правоохранительные органы обеспечивают и защищают права и безопасность наших граждан. И если представитель семьи, члены семьи обращались к этим органам, если, с их точки зрения, имеет место какое-то бездействие, или неверное, с их точки зрения, действие правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в Генеральную прокуратуру, единственное ведомство, которое занимается вопросами законности действий всех силовых подразделений. Нам неизвестно, имели ли место подобные обращения со стороны упомянутой вами семьи.

Что касается журналистов, других граждан, особенно и в том числе членов президентского совета по правам человека, то, конечно, скажем так, какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений. Признать их террористами де-юре может исключительно суд. Таким признаний, насколько нам известно, не было и нет в настоящее время.

«Медуза»: А насколько нормальной считают в Кремле ситуацию, когда глава российского региона открыто угрожает правозащитникам, журналистам и обычным людям, обещая их уничтожить при сопротивлении?

Дмитрий Песков: Опять же я хочу отослать к законным правам этих граждан. Есть право любого гражданина, в том числе и политика, и главы региона, делать заявления; у граждан, в свою очередь, есть права реагировать на эти заявления, либо опровергая это, либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства. Это все предписано законом. Если на это будет такое решение этих граждан.

«Эхо Москвы»: Дмитрий Сергеевич, дело в том, что в Чеченской республике необычная в этом смысле ситуация, потому что там глава региона, он же является генералом МВД, и по сути он заявляет, в том числе от МВД, которое подчиняется ему на территории Чеченской республики. Насколько в Кремле считают такой эксперимент по совмещения должностей главы региона и по сути командующим министерством внутренним дел на территории региона успешным?

Дмитрий Песков: Действительно, Чеченская республика в этом плане — это особенный регион. Вы знаете, что это регион, который больше всех остальных столкнулся с террористами, с международными террористами. И эту борьбу регион ведет весьма успешно по сей день. И руководство региона весьма эффективно в плане борьбы с террористами. Но другое дело, я еще раз говорю… Этим, кстати, обуславливается и жесткость действий представителей этого региона. Они имеют богатый опыт и они, главное, имеют печальный опыт борьбы с терроризмом, собственно, как и вся наша страна. Но каждый гражданин Российской Федерации, безусловно, имеет законные права, которые он с учетом своего решения может реализовывать, если он считает, что его кто-то оскорбил или кто-то неправильно что-то назвал или ошибся в каких-то формулировках.

«Эхо Москвы»: Тем не менее, получается, что все-таки МВД это федеральная структура, глава региона так или иначе согласовывается президентом, является его подчиненным. Можно ли сказать, что заявление Рамзана Кадырова — это заявление от имени федерального центра?

Дмитрий Песков: Нет, в данном случае нельзя. И потом, собственно, Рамзан Кадыров… ну скорее это его личное мнение или мнение как главы республики.

«Эхо Москвы»: Но у главы государства или администрации президента не возникло вопросов к главе региона после таких заявлений? Потому что он по сути, подменяя собой суд, делает такие заявления, обвиняя людей в терроризме, угрожая, что их уничтожат?

Дмитрий Песков: Ну, смотрите, по уничтожению здесь нужно разбираться с заявлениями. Там если прямые прямо угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского совета… Да, действительно, он употребляет слово «пособники террористов» в отношении этих людей. Это его право и право этих же людей защищать свои честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве.

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