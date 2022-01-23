Евросоюз призвал Россию освободить похищенную супругу чеченского судьи Зарему Мусаеву

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Европейский союз потребовал освободить Зарему Мусаеву, супругу судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, которую чеченские силовики насильно вывезли в республику из Нижнего Новгорода.

В заявлении на сайте Европейской внешнеполитической службы выражается озабоченность непрекращающимися нарушениями прав человека в Чечне, бездействием федеральных властей в Москве и безнаказанностью виновных.

Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, провести расследование, а также положить конец преследованиям правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям. Все случаи внесудебных казней, пыток и других грубых нарушений прав человека, совершенных за последние годы, должны быть оперативно и эффективно расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

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20 января вооруженные люди в масках, представившиеся сотрудниками чеченских правоохранительных органов, ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они показали постановление о приводе семьи в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, после чего силой увезли Мусаеву. Самого Янгулбаева не тронули, поскольку он показал удостоверение судьи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовав их задержать. Сыновья судьи, проживающие за границей, считают, что семью преследуют из-за того, что один из них Ибрагим Янгулбаев был администратором пабликов, в которых критиковались чеченские власти.

Где находится Зарема Мусаева, достоверно неизвестно. У женщины сахарный диабет, ей необходимо делать уколы инсулина несколько раз в день. Чеченский омбудсмен опубликовал видео, на котором Мусаева говорит, что ей предоставили все необходимые лекарства и не применяли к ней насилия. При этом она выглядит усталой и говорит с трудом.

Правозащитная организация «Комитет против пыток» запустила петицию с требованием к российским властям освободить Зарему Мусаеву. На момент написания новости ее подписали более 26 тысяч человек.

В Кремле ранее заявляли, что не будут разбираться в ситуации с похищением Заремы Мусаевой, считая ее «фантастической историей».

22 января Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью Алией из опасений за свою жизнь.

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