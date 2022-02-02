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Телеканал призвал правоохранительные органы и руководство России отреагировать на «прямые угрозы», которые глава Чечни Рамзан Кадыров адресует журналистам и правозащитникам. Заявление опубликовано на сайте канала.

Прямые угрозы со стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации не могут быть расценены как высказывание «личного мнения». Бездействие правоохранительной системы и отсутствие политической оценки этих высказываний создает атмосферу безнаказанности и ставит под угрозу безопасность тех, кого упоминает Кадыров.

Мы рассчитываем на немедленную реакцию правоохранительной системы и политического руководства России.

Телеканал Дождь — это не только 200 его сотрудников, это и десятки миллионов зрителей, которые его ежемесячно смотрят. Мы не хотим бояться жить в своей стране.

Ранее 2 февраля с обращением по поводу угроз Кадырова выступила редакция радиостанции «Эхо Москвы». Журналисты призвали президента РФ как гаранта Конституции «вмешаться в эту ситуацию». В Кремле обещали доложить Путину об этом.

Редакция «Новой газеты» подавала заявление в Следственный комитет с требованием возбудить против Кадырова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

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23 января Рамзан Кадыров назвал «террористами» журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и главу Игоря Каляпина, потребовав их задержать. 1 февраля глава Чечни призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», также назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

Кадыров сделал эти заявления на фоне преследования семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе жену судьи Зарему Мусаеву силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, где, по неподтвержденной информации, против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Против сына судьи Ибрагима Янгулбаева возбудили дело о публичных призывах к терроризму.

После угроз руководства Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России; за границей также находятся сыновья судьи. Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец».

Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, обещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых, а также грозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме и Совете по правам человека при президенте РФ предложили Генпрокуратуре проверить слова Делимханова. В Кремле отказались давать оценку заявлению депутата, отметив, что это функция Госдумы.

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