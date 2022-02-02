Венедиктов попросил Путина «вмешаться в эту ситуацию» после угроз Кадырова в адрес «Новой газеты» и «Дождя»

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента РФ Владимира Путина и правоохранительные органы обратить внимание на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал «террористами» журналистов «Новой газеты» и телеканала . Обращение Венедиктова появилось в его телеграм-канале.

В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из «Новой газеты» и телеканала «Дождь» от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося МВД.

Главред «Эха Москвы» попросил Путина «вмешаться в эту ситуацию» как гаранта Конституции РФ.

23 января Рамзан Кадыров назвал журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. 1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против «Дождя» и «Новой газеты», также назвав их «террористами» и «пособниками террористов».

Глава Чечни сделал такие заявления на фоне преследования семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе чеченские силовики силой увезли жену судьи Зарему Мусаеву из Нижнего Новгорода в Грозный, где, по неподтвержденной информации, против нее возбудили уголовное дело о нападении на полицейского. Против сына судьи Ибрагима Янгулбаева возбудили дело о публичных призывах к терроризму.

После угроз руководства Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России; за границей также находятся сыновья судьи. Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец».

Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых, сказав, что «у нас действительно с вами вражда и кровная месть». Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме предложили прокуратуре поставить Делимханована на учет.

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