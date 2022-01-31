На сына чеченского судьи Янгулбаева завели дело о призывах к терроризму. Его объявили в федеральный розыск

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Против Ибрагима Янгулбаева, сына судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сообщило МВД Чечни.

Висаитовский районный суд Грозного принял решение об аресте Ибрагима Янгулбаева. Его объявили в федеральный розыск, рассказали в ведомстве. Из-за чего завели дело, МВД Чечни не уточнило.

Ранее о том, что против Ибрагима Янгулбаева возбудили дело о призывах к террористической деятельности из-за постов в телеграм-канале «1ADAT», сообщало издание Baza. По его данным, Следственный комитет считает Янгулбаева одним из администраторов канала, а экспертиза нашла в постах «1ADAT» признаки оправдания деятельности Доку Умарова, Шамиля Басаева и других боевиков.

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Кроме того, Baza писала, что в отношении матери Ибрагима Янгулбаева Заремы Мусаевой, которую насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню, тоже возбудили уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти. Официально эта информация не подтверждена. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Мусаева напала на полицейского в Грозном.

Ибрагим Янгулбаев, который находится не в России, не подтвердил, что администрирует «1ADAT». Уголовные дела против себя и своей матери он назвал сфабрикованными.

20 января в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные чеченские силовики в масках и силой увезли Мусаеву без одежды и необходимых лекарств (у женщины диабет) в Чечню для допроса. При этом они предъявили постановление о допросе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

После того как Мусаеву привезли в республику, суд назначил ей 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Сейчас она находится в спецприемнике в Грозном.

Комментируя задержание Мусаевой, Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов», потребовал задержать их и убить, если они окажут сопротивление. Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью, его сыновья тоже находятся за границей.

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