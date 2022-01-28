«Кадыров впервые столкнулся с силой, которую не может контролировать» «Новая газета» рассказала об анонимном телеграм-канале, где следят за чеченскими силовиками, приезжающими в Турцию

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр информации Чечни Ахмед Дудаев в Турции, октябрь 2021 года Страница Ахмеда Дудаева в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров больше недели выступает с критическими высказываниями в адрес семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву чеченские силовики в Грозный.

Кадыров называл семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать, «а если окажут сопротивление, то уничтожить». Он также утверждал, что, по данным из некой переписки, «слитой в сеть», Янгулбаевы организовали нападение на бывшего чеченского силовика в Турции и, «судя по тону, вполне гордятся этим». Глава Чечни не раскрыл имя пострадавшего человека.

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина пишет, что понять «паническую» реакцию Рамзана Кадырова на нападение на неназванного силовика помогают публикации анонимного телеграм-канала Security Turkey, который появился в начале августа 2021-го и за полгода приобрел больше семи тысяч читателей. Люди, создавшие канал, говорили, что собираются противостоять заказным убийствам чеченцев в Турции, а также преследовать кадыровцев. Администраторы канала мониторят аккаунты чеченских силовиков, отслеживая по геолокации их пребывание в Турции, а также ищут у них недвижимость и бизнес в этой стране.

Турция популярна у действующих и бывших чеченских силовиков как место отдыха, а некоторые переезжают туда на постоянное место жительства. По мнению Елены Милашиной, в Security Turkey свои усилия объединили разные чеченские блогеры, а чеченские власти столкнулись «с организованным против них движением внутри чеченских диаспор». «Рамзан Кадыров впервые столкнулся с силой, которую не может контролировать», — пишет Милашина.

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Говоря о нападении на чеченского силовика, Рамзан Кадыров, возможно, имел в виду 42-летнего бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы Ахмата Кадырова по имени Абдурахман. 5 сентября 2021 года видео избиения этого человека опубликовал канал Security Turkey, приурочив публикацию к 70-летнему юбилею Ахмата Кадырова. Авторы видео утверждали, что Абдурахман служил в полку Кадырова в 2004-2019 годах, участвовал в пытках и других преступлениях, а затем переехал в Турцию, где стал «уговаривать нужных кадыровцам людей вернуться в Чечню», обещая уладить все проблемы. Источники «Новой газеты» в полку Кадырова опознали этого человека как обычного водителя, но не смогли вспомнить его фамилию.

После этого нападения об угрозах также сообщил Ахмед Арсанукаев — бывший сотрудник чеченской полиции, проживавший с семьей в Турции. Арсанукаев утверждал, что чеченский блогер Хасан Халитов, также живущий в Турции, угрожал ему и его семье физической расправой. При этом Security Turkey опубликовал запись разговора Арсанукаева и Халитова, из которой следует, что бывший полицейский пообещал не доносить на местных чеченцев, а в качестве гарантии записал видео, где оскорбил Рамзана Кадырова и его окружение. После этой встречи Арсанукаев вернулся в Чечню и объявил кровную месть родным Халитова.

Как пишет «Новая газета», два эти события «вряд ли бы сильно напугали кадыровцев», если бы активность чеченцев, живущих в Турции, не совпала с активностью турецкой разведки. В октябре 2021 года турецкие спецслужбы задержали шестерых человек, в том числе четверых россиян, по делу о подготовке вооруженного нападения на чеченских оппозиционеров. Предположительно, покушение готовили на Рустама Ажиева (Абдулхакима Шишани), чья группа «Аджнад аль-Кавказ» воевала в Сирии с войсками Башара Асада и боевиками « ». Турецкие СМИ утверждали, что, по данным разведки, задержанные выполняли приказы советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Телеграм-канал Security Turkey стал первым, кто распространил фотографии подозреваемых, которые они сами сделали, прилетев в Стамбул. И после их задержания «чеченские силовики немного присели на задницу», пишет Елена Милашина. Чеченские силовики продолжили летать в Турцию, но стали публиковать в соцсетях фотографии с отдыха уже после возвращения в Чечню. Точно так же, отмечает издание, поступил и Рамзан Кадыров, который в октябре посетил Турцию. По данным телеграм-канала «Адат», критикующего власти Чечни, Кадыров скрывал поездку от своих приближенных, а первые фотографии из Турции опубликовал, уже находясь в Чечне.

Все эти события, по мнению «Новой газеты», связаны с серией похищений родственников чеченцев, критикующих Кадырова, которые произошли в декабре 2021 — январе 2022 года. Тогда в Чечне и ряде других регионов России похитили родных нескольких критиков Кадырова, в том числе упомянутых выше блогера Хасана Халитова и Заремы Мусаевой.

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Пересказал Александр Бакланов