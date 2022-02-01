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Депутат Госдумы Адам Делимханов по-чеченски пообещал отрезать головы членам семьи судьи Янгулбаева — и тем, кто переведет его угрозы на русский язык

Источник: Адам Делимханов

Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. С таким обращением он выступил в инстаграме.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов.

Обращение депутат сделал на чеченском языке. Он также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его речи опубликовал телеграм-канал 1ADAT.

Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев заявил изданию The Insider, что воспринимает эти слова «всерьез и с реальной возможностью исполнения». Янгулбаев заявил, что семья подаст заявление о преступлении, но выразил сомнение, «будет ли ответная реакция Следственного комитета».

Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья также находятся за границей. Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец» в тех странах, где они живут.

Власти Чечни против семьи Янгулбаевых

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