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Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди Янгулбаева. С таким обращением он выступил в инстаграме.

«Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть», — заявил Делимханов.

Обращение депутат сделал на чеченском языке. Он также пригрозил отрезать головы и тем, кто переведет его слова на русский. Перевод его речи опубликовал телеграм-канал .

Сын судьи Янгулбаева, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев заявил изданию , что воспринимает эти слова «всерьез и с реальной возможностью исполнения». Янгулбаев заявил, что семья подаст заявление о преступлении, но выразил сомнение, «будет ли ответная реакция Следственного комитета».

Судья Янгулбаев и его дочь покинули Россию после угроз властей Чечни; его сыновья также находятся за границей. Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 февраля призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец» в тех странах, где они живут.

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