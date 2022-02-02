В Госдуме предложили прокуратуре «поставить на учет» депутата Делимханова, пообещавшего отрезать головы членам семьи Янгулбаевых

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Угрозы депутата Госдумы Адама Делимханова в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева должна проверить Генпрокуратура. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, коммунист Николай Арефьев.

«Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — сказал он.

1 февраля Адам Делимханов опубликовал в инстаграме обращение на чеченском языке, в котором заявил в адрес семьи Янгулбаевых следующее: «Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть». Также депутат пообещал отрезать головы тем, кто переведет его обращение на русский язык.

В конце января судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, проживавший последние годы в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью после того, как его супругу Зарему Мусаеву задержали и увезли в республику вооруженные люди в масках, назвавшиеся чеченскими силовиками. Сыновья Янгулбаева давно проживают за границей.

После задержания Мусаевой, которой вменили административный арест за мелкое хулиганство, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и потребовал их задержать или уничтожить в случае оказания сопротивления. 1 февраля Кадыров призвал государства, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, заявив, что в противном случае в тех странах «с ними разберется первый же чеченец».

Сыновья Янгулбаева связывают преследование семьи с тем, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором пабликов, в которых открыто критиковали власти Чечни.