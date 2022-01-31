«Новая газета» потребовала завести уголовное дело на Рамзана Кадырова, назвавшего журналистов и правозащитников «террористами»

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«Новая газета» подала заявление главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело против Рамзана Кадырова.

Редакция считает, что пост в телеграм-канале главы Чечни, в котором он называет «террористами» журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и главу Игоря Каляпина, подпадает под статью о возбуждении ненависти либо вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК, наказывается штрафом до 600 тысяч рублей или лишением свободы на срок до шести лет).

Заявление Кадырова в адрес Милашиной и Каляпина было опубликовано в рамках очередного поста с критикой семьи судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, чью жену Зарему Мусаеву чеченские силовики насильно увезли 20 января в республику из Нижнего Новгорода.

Глава Чечни называл Янгулбаевых «пособниками террористов» и потребовал их задержать. Сыновья Сайди Янгулбаева, проживающие за границей, считают, что их семью преследуют из-за того, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором пабликов, в которых открыто критиковали власти Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о Милашиной и Каляпине, говорил, что у главы Чечни «есть право делать заявления», а у его оппонентов — право защитить свою честь и достоинство в суде.

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