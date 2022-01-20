В Нижнем Новгороде вооруженные люди в масках ворвались в квартиру родителей юриста «Комитета против пыток». Его мать увезли на допрос в Чечню

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В Нижнем Новгороде вооруженные люди в масках, которые представились полицейскими, ворвались в квартиру родителей юриста правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакара Янгулбаева. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Вечером 20 января к дому Янгулбаевых — судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой — подъехал тонированный внедорожник «Мерседес» с чеченскими номерами, рассказал юрист Комитета против пыток Сергей Шунин.

Силовики попытались попасть в квартиру Янгулбаевых, после чего Сайди Янгулбаев, как федеральный судья в отставке, позвонил в дежурную часть нижегородского управления ФСБ и заявил, что в квартиру пытаются проникнуть неизвестные.

Сотрудники силовых структур предъявили прибывшему адвокату постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Затем силовики ворвались в квартиру и, как заявил еще один юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец, избили Зарему Янгулбаеву, адвоката, а также самого Бабинца.

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Первоначально силовики собирались увезти в Чечню обоих родителей Абубакара Янгулбаева, но в итоге забрали только его мать, поскольку Сайди Янгулбаев показал удостоверение судьи. «Мою мать похитили кадыровцы», — заявил Абубакар Янгулбаев.

В конце декабря 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщил, что «кадыровцы» по неизвестной причине похитили около 40 его родственников в Чечне. Он допускал, что чеченские власти считают его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT (сам Янгулбаев причастность к каналу отрицал).

По данным «Комитета против пыток», в сентябре 2020 года сотрудники чеченских силовых структур похитили в Геленджике и вывезли в Чечню модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Затем его заставили . Видео появилось на следующий день после похищения. В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о похищении Тепсуркаева.

В июле 2020 года в Нижнем Новгороде задержали братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, бывших модераторов оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Их вывезли в Чечню, где арестовали по обвинению в пособничестве терроризму. По версии следствия, Магамадов и Исаев передавали продукты боевику Рустаму Борчашвили, убитому осенью 2020 года. Братьям грозит до 15 лет лишения свободы.

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