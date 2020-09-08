Опубликовано видео, на котором модератор телеграм-канала о Чечне «наказывает себя» за критику власти. Администраторы канала предполагают, что его похитили

В соцсетях появилось видео, на котором снято, как модератор телеграм-канала 1ADAT, где выходят критические посты о главе Чечни Рамзане Кадырове, подвергает себя насилию перед видеокамерой. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В видеоролике, который распространился 7 сентября, голый мужчина на камеру говорит, что 1ADAT — это «грязный канал», администраторы которого занимаются недостойным делом. В конце ролика он говорит, что сам готов наказать себя и садится на бутылку.

Администраторы канала 1ADAT предположили, что модератора похитили представители чеченских силовых структур.

«Этот парень был какое-то время модератором чата, не самого канала, а чата. В субботу он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера в этот общий чат скинули это видео. Мы не знаем, где он сейчас находится», — рассказал изданию «Юг. МБХ медиа» администратор канала 1ADAT.

В Чечне широко распространена практика публичных извинений, которые обычно приносят люди, критикующие Кадырова и других представителей чеченской власти. За высказывания о чеченцах также периодически извиняются и жители других регионов России.