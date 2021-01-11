В Краснодарском крае возбудили дело из-за похищения модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала, которого заставили сесть на бутылку перед камерой

Отдел СК по Геленджику возбудил уголовное дело о похищении модератора оппозиционного чеченского телеграм-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева, которого в сентябре 2020 года неизвестные заставили истязать себя перед видеокамерой. Об этом сообщает «Комитет против пыток».
Дело было возбуждено в ноябре 2020 года по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 126 УК РФ).
Правозащитники еще в сентябре, помимо СК в Геленджике, обращались в отделение ведомства в Чечне, однако там несколько раз отказывались возбуждать дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления.
По данным «Комитета против пыток», Тепсуркаева, который живет в Геленджике, 6 сентября похитили сотрудники чеченских силовых структур, после чего вывезли на территорию республики. Видео с его участием появилось на следующий день. Сейчас его местонахождение по-прежнему неизвестно.