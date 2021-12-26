Сотрудник «Комитета против пыток» рассказал о похищении 40 своих родственников в Чечне. С этим же столкнулись оппозиционные чеченские блогеры

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Юрист северокавказского филиала правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил в инстаграме, что «кадыровцы» похитили около 40 его родственников в Чечне.

«Мне причина похищений неизвестна и требования не объявлялись. Я не понимаю почему их держат в заложниках. Может быть, это потому что я правозащитник и работаю по Чечне. Может быть кадыровцы подозревают, что я причастен к оппозиционному [телеграм]-каналу „Адат“. Я правозащитник и не скрываю этого. К „Адат“ я не причастен», — написал он.

Фотографии, которыми Абубакар Янгулбаев сопроводил пост о похищении членов его семьи

В разговоре с изданием « » Янгулбаев заявил, что похищения проходили 23-25 декабря в селе Гойты Урус-Мартановского района Чечни и в Грозном. К его родственникам по отцу и матери пришли люди в черной форме, которые, не представившись, забрали их в отделения полиции. У них отняли паспорта, телефоны и документы на недвижимость, добавил Янгулбаев.

В разговоре с правозащитник уточнил, что насчитал 37 похищенных, но отметил, что «цифра может быть чуть меньше или чуть больше». При этом «Кавказ.Реалии» он упомянул 21 похищенного. По информации Янгулбаева, официальные обвинения его близким не предъявлены, а некоторых из них уже отпустили.

«Юристы общались напрямую с этими людьми, эти люди им ответили, чтобы о них не писали нигде, ни в какие инстанции. От этих людей известно, что они требуют не критиковать Кадырова, не писать ничего плохого про него. Связываю я все эти похищения с тем, что оппозиционные взгляды я могу иметь», — заявил правозащитник «Медиазоне».

Янгулбаев подал сообщения о похищениях в интернет-приемную Следственного комитета России.

Он отметил, что не общается со своими родственниками: «Когда ты, грубо говоря, противопоставляешь себя власти Чечни, то твои родственники автоматически не могут с тобой общаться».

Ранее о похищении своих родных в Чечне заявили несколько оппозиционных чеченских блогеров, которые живут за границей. 20 декабря о пропаже своих братьев и отца рассказал Хасан Халитов, живущий в Турции. 22 декабря Тумсо Абдурахманов рассказал, что «кадыровцы» забрали девять его родственников. 23 декабря телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что о похищении членов его семьи сообщил блогер Минкаил Мализаев, живущий в Германии.

В 2020 году Мализаев и бывший чеченский полевой командир уже сообщали о похищении их родных, оставшихся в Чечне.

Власти Чечни уже не раз пытались воздействовать на оппозиционных деятелей через их родных, живущих на территории республики. Чаще всего членов семьи увозили сотрудники МВД или ФСБ, а затем в чеченских СМИ появлялись видеозаписи, на которых они порицали родственника, критикующего руководство Чечни, и отрекались от него. Затем их отпускали.

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Ольга Корелина