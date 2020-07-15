Певица Айза Анохина извинилась перед чеченцами за свое интервью Ксении Собчак. В нем она заявила, что ее отец «вроде как накрыл» Джохара Дудаева

Хип-хоп-исполнительница и телеведущая Айза Анохина опубликовала видеообращение, в котором извинилась перед всеми жителями Чечни за свои слова в интервью Ксении Собчак.

Певица выложила видео в своем инстаграме днем 14 июля, но спустя некоторое время без объяснения причин удалила запись. В поисковой выдаче Google осталось превью ролика. Копии видео опубликовали другие пользователи инстаграма.

В обращении певица сказала, что ее родители и родственники не отвечают за ее высказывания. Она также отметила, что ее отец, сотрудник ФСБ в отставке Хамзат Вагапов, не имеет «никакого отношения к чьей-либо гибели и преследованию».

Здравствуйте, меня зовут Айза. Я хочу принести свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской Республики. Сказать, что, в первую очередь, хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за слова и за деятельность, которую я веду, они никакого отношения не имеют к моим высказываниям, к моим интервью. Я еще раз хочу извиниться и сказать, что впредь я больше никогда не буду высказываться на эту тему. Также хочу сказать, что мой отец очень много лет не работает в спецслужбах и не является причиной (событий), произошедших много лет назад. Никакого отношения к чьей-либо гибели и преследованию… мой отец не является причиной. Я еще раз хочу извиниться и сказать, что впредь я больше никогда ничего подобного высказывать не буду. И в дальнейшем, я очень надеюсь, что, если что-то такое произойдет, что непосредственно отношение… за все поступки отвечать хочу только я. Больше никто из моих родственников, которые со мной не общаются, не будут нести ответственность за меня. Все, что я делаю, я делаю самостоятельно и я несу ответственность за это. А мои родственники со мной не общаются больше десятков лет.

Из слов Айзы Анохиной непонятно, за что именно она извиняется. В интервью Ксении Собчак, которое вышло 12 июля, Анохина сообщила, что ее отец Хамзат Вагапов работал под прикрытием и «пытался разоблачить» первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого в результате спецоперации российских спецслужб в 1996 году. «Они его (Дудаева) и накрыли вроде как бы», — сказала она в интервью.

АЙЗА: О Дудаеве, расстреле в Грозном и ссоре с Барановской Ксения Собчак

Ксения Собчак, комментируя видеообращение Айзы Анохиной, написала в телеграме: «Похоже, у Гуфа с Айзой это семейное: вначале дать крутое интервью, сказать, что думаешь, даже если жестко, а потом ».

Популярные блогеры и другие публичные люди, которые критикуют власти Чечни или шутят о республике, часто записывают видеообращения, где извиняются перед ней и ее руководством за свои высказывания. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев говорил в ноябре 2019 года, что руководство республики не заставляет блогеров извиняться. Но тем, кто «не знает какие-то рамки», могут позвонить и «объяснить традиции», после чего люди сами приносят извинения.

Александр Бакланов