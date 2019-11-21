Директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев заявил, что руководство Чечни не заставляет блогеров извиняться перед республикой, а они делают это сами.

По словам Дудаева, власти республики не могут по закону «кого-то заставить или потребовать извиниться». Но когда «кто-то не знает какие-то рамки, традиции, обычаи определенного народа и может что-то сказать», ему могут позвонить и «объяснить свои традиции».

«Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется», — сказал Дудаев.

Популярные блогеры и другие публичные персоны, шутящие о Чечне или критикующие ее власти, регулярно после этого записывают видеообращения с извинениями в адрес республики и ее руководства. Последним известным случаем стало извинение блогера Саши Тилэкса, который записал пародию с участием персонажа, похожего на Кадырова. По словам Тилэкса, он «проанализировал свой поступок», после того как с ним связался Дудаев.

В Чечне также широко распространена практика публичных извинений жителей республики за обращения, содержащие жалобы на жизнь или критику властей региона.