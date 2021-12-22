Блогер Тумсо Абдурахманов, критиковавший власти Чечни, сообщил о похищении своих родственников

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Блогер Тумсо Абдурахманов, уехавший из России после конфликта с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил в своем телеграм-канале о похищении девяти собственных родственников.

Похищение, в котором Абдурахманов обвинил «кадыровцев», произошло в ночь на 22 декабря. По его словам, до сих пор неизвестно, где находятся его дяди Саламбек и Муслим Хасаровы, двоюродные дяди, сестра и племянник Мовлды, Муса, Мовсар, Тахмина и Дени Абдурахмановы, троюродный и двоюродный братья Мохмад Абдурахманов и Мохмад Цукаев. Последнего, по данным блогера, избили.

«Ранее всем похищенным выдвинули ультиматум, что они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью», — заявил Тумсо Абдурахманов.

В беседе с он связал похищение родственников с роликом своего брата Мухаммада о спикере парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Рамзана Кадырова в Турции, опубликованном накануне.

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он покинул Россию, по его словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с « ». В начале октября он получил статус политического беженца в Швеции.

В конце сентября Абдурахманов и его брат Мухаммад заявили, что к их родственникам, проживающим в Чечне, приехали вооруженные люди и передали от властей республики предупреждение о кровной мести, если те не остановят деятельность блогера, сообщал . Тогда братья связали угрозы с провалом .

В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов уже объявлял Тумсо Абдурахманову кровную месть. Однако позже власти республики это отрицали.

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