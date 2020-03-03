«Я проснулся от ударов железным предметом по голове» Блогер Тумсо Абдурахманов рассказал о пережитом покушении. Оно произошло в день рождения спикера парламента Чечни, объявившего ему кровную месть

Abu-Saddam Shishani / Youtube

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов дал первое интервью после совершенного на него покушения. Он рассказал «Русской службе Би-би-си» подробности нападения и выразил уверенность, что к нему причастны власти Чечни. «Я не знаю, каким образом они это сделали, но организация этого покушения очень серьезная. Они предусмотрели все, вплоть до моего режима сна. <…> Единственное, что они не рассчитали — это воля Всевышнего», — заявил Абдурахманов.

Абдурахманов ранее жил в Грозном и работал замглавы предприятия «Электросвязь». В 2015 году у него произошел конфликт с одним из родственников главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого Абдурахманов бежал за границу и пытался получить политическое убежище в Грузии и Польше. Он начал вести ютьюб-канал с критикой чеченских властей (на него подписаны больше 260 тысяч человек). На родине против него возбуждено дело об участии в войне в Сирии на стороне террористов из «Исламского государства».

Абдурахманов рассказал «Русской службе Би-би-си», что в последнее время живет в Швеции. По словам блогера, на него напали, когда он спал в своей квартире. «Я проснулся от мощных ударов железным предметом по голове. Он сидел на мне и бил меня. Это был человек, которого я никогда до этого не видел», — вспомнил Абдурахманов. Он отобрал молоток и несколько раз ударил незнакомца. Затем позвонил товарищу и попросил его вызвать полицию, а сам вышел в эфир в инстаграме и на видео допросил нападавшего (этот ролик выложила чеченская правозащитная организация «Вайфонд», сейчас он недоступен).

Блогера и человека, который напал на него, забрали в больницу. Абдурахманов, по его словам, не получил переломов, но ему наложили пять швов на голову. После оказания помощи блогера арестовали по обвинению в покушении на убийство. Он находился под стражей три дня, но после дачи показаний его признали потерпевшим и освободили. Какие травмы получил нападавший, где он находится и предъявлены ли ему обвинения, Абдурахманов не уточнил.

Блогер утверждает, что ничего не знает про нападавшего. «Когда я вышел из изолятора, только тогда я увидел этот ролик из моего прямого эфира [в инстаграме]. <…> Я не помню этого, всего того, что он говорит. Например, я не помнил, что он называл свое имя. Он говорит, что его зовут то ли Руслан, то ли Арслан. Он говорит, что он из Москвы, что его прислал человек из Грозного по имени Абдурахман. На мой взгляд, он не чеченец и не русский. Мне кажется, он представитель азиатской национальности. Это чисто по внешнему виду. Но я думаю, что он россиянин», — сказал Абдурахманов.

По словам блогера, у него нет сомнений в том, что за покушением «стоит Россия в лице власти в Чечне, в лице ее спецслужб». Абдурахманов обратил внимание, что нападавший знал его адрес в Швеции и распорядок дня, а также получил ключ от его квартиры (по словам блогера, входная дверь была открыта, а не взломана). Кроме того, Абдурахманов отметил, что преступление было совершено 26 февраля — в день рождения спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который .

Ранее «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники сообщил, что в день нападения на Абдурахманова в чеченских станицах Шелковская и Наурская задержали по меньшей мере девять человек, которые лайкали видеозаписи блогера.

Пересказала Ольга Корелина