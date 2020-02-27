На блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего власти Чечни, совершено покушение. Он обезоружил нападавшего

Неизвестный мужчина совершил покушение на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сообщила чеченская правозащитная организация «Вайфонд» без ссылок на источники. «Дождь» пишет, что информацию о покушении подтвердил брат блогера Мохмад Абдурахманов.

Как утверждает «Вайфонд», 26 февраля нападавший проник в квартиру Абдурахманова, когда тот спал, и ударил его молотком. Абдурахманов вступил в драку, ему удалось отобрать молоток и вызвать полицию. Сейчас блогер находится в больнице. Он получил один удар молотком по голове, рассказал изданию «Голос Ислама» неназванный друг Абдурахманова. Где нападавший и каково его состояние, неизвестно.

«Вайфонд» выложил ролик, снятый самим Абдурахмановым. На записи блогер говорит с человеком, лежащим в луже крови. Тот отвечает, что его зовут Руслан и что его прислал «Абдурахман из Грозного». На вопрос, откуда он узнал адрес блогера, нападавший ответил: «Они мне дали». Он заверил, что хотел лишь напугать Абдурахманова и добавил: «Мать моя у них». «Вайфонд» подтвердил подлинность ролика «Русской службе Би-би-си».

Где произошло нападение, неизвестно. По информации «Кавказского узла», Абдурахманов сейчас живет в Польше, где он пытался получить политическое убежище.

Тумсо Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году — по его собственным словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Власти Чечни обвиняют его в связях с «Исламским государством». Абдурахманов ведет ютьюб-канал, где критикует власти Чечни. На него подписаны почти 260 тысяч человек.

В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, потому что тот назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова. После этого блогеру, по его словам, стали поступать угрозы. Власти Чечни отрицали заявление Абдурахманова о кровной мести.