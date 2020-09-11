Ахмед Закаев заявил о похищении родственников после того, как он поддержал телеграм-канал 1ADAT. Власти Чечни утверждают, что родственники сами решили отречься от него

Martin Argles / The Guardian / Camera Press / Vida Press

Бывший чеченский полевой командир заявил о похищении своих родственников в Чечне после того, как он выступил в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Власти республики, в свою очередь, отвергают эти заявления и утверждают, что родственники Закаева добровольно решили отречься от него.

Канал 1ADAT появился в начале марта — он позиционирует себя как «народное движение», помогающее жителям Чечни, пострадавшим от произвола сотрудников правоохранительных органов, а своих подписчиков называет «борцами с режимом Рамзана Кадырова». 1ADAT распространяет информацию о похищениях противников Кадырова силовиками и о секретных тюрьмах, где они содержатся. Как отмечала «Новая газета», в конце мая власти Чечни «санкционировали охоту» на администраторов и подписчиков канала; одновременно с этим бывшие сотрудники ЧГТРК «Грозный» получили влиятельные должности в правительстве — их задачей стала «информационная война» против 1ADAT. Канал 1ADAT привлек общественное внимание в начале сентября, после того как в сети распространилась видеозапись, на которой один из его модераторов стоит голым на коленях и просит прощения за свою деятельность. В конце видео он говорит, что готов наказать себя и садится на стеклянную бутылку. Его соратники выразили уверенность, что мужчину похитили силовики. Правозащитная организация «Мемориал» подала в правоохранительные органы заявление о пытках.

Закаев заявил о задержании двух братьев и двух сестер в Урус-Мартане вечером 10 сентября. Он сослался на слова его дальней родственницы, которая, по его словам, была свидетельницей задержания — ей силовики сообщили, что везут задержанных в Грозный. Позже «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник написала, что родственники Закаева вернулись домой — после того как с ними провел беседу глава парламента Чечни Магомед Даудов.

Закаев связывал задержание со своим видеообращением в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, в котором он назвал себя модератором канала. После этого обращения Даудов заявил, что теперь с Закаева «надо требовать спрос».

Вскоре после заявлений Закаева о похищении подконтрольное властям агентство «Грозный-информ» опубликовало аудиозапись разговора с, как утверждалось, братом Закаева Али. В беседе с журналистом тот заявил, что узнал о похищении себя и своих родственников из СМИ и что находится не в курсе заявлений брата. Утром 11 сентября в провластном инстаграме @eldit_net появилась новость о том, что в родном селе Закаева проходит сбор его родственников, которые решили «публично осудить скрывающегося в Англии национал-предателя».

Утром 11 сентября 1ADAT сообщил, что аналогичная ситуация произошла с Минкаилом Мализаевым — блогером, проживающим в Германии и критикующим Кадырова. После того как он выразил поддержку 1ADAT, его родственники тоже были похищены, утверждалось в сообщении телеграм-канала. При этом 1ADAT сообщал, что их держат вместе с родственниками Закаева.

В последние годы неоднократно сообщалось о попытках властей Чечни воздействовать на неугодных блогеров с помощью их родственников, которые живут на территории республики. Чаще всего их в неизвестном направлении увозят силовики, после чего в республиканских СМИ появляются видеозаписи, на которых они порицают своего критикующего власти родственника и отрекаются от него. Затем их отпускают. Также, по словам критиков Кадырова, им самим угрожают, что в случае продолжения публичной деятельности с их родными, оставшимися в Чечне, может произойти что-нибудь плохое.

Григорий Левченко