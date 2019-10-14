«Новая газета» рассказала о репрессиях против людей из окружения Кадырова. Под пытками их заставляют признаться в предательстве

Christopher Pike / Reuters / Scanpix / LETA

В Чечне с августа 2019 года проводят масштабную чистку в правящей элите республики, утверждает «Новая газета». По данным источников издания, высокопоставленных чеченских чиновников, а также их родственников, охранников и людей из ближайшего окружения незаконно задерживают и отправляют в секретные тюрьмы. Там их держат от нескольких дней до нескольких недель или месяцев. У задержанных, по информации газеты, отбирают имущество, а тех, кого отпускают из тюрем, заставляют заплатить в многомиллионные пожертвования.

Масштабные репрессии против чиновников и их окружения начались после отставки с поста мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, руководившего городом 15 лет. По сведениям издания, после увольнения Темирбаев в телефонных разговорах с руководителями Чечни негативно отзывался о главе республики Рамзане Кадырове и его семье, что и стало поводом для задержания бывшего мэра. В качестве примера «Новая» приводит его фразу: «Я храню верность России, а не этим бородачам» (газета не указывает, как именно узнала о содержании бесед Темирбаева).

Издание утверждает, что Темирбаева задержали после того, как к главе Чечни попала прослушка его телефонных переговоров. Также были задержаны его родные и охранники, а ставленников бывшего мэра начали увольнять с работы. В домах Темирбаева провели обыски и нашли большое количество оружия. «Новая газета» допускает, что в отношении Темирбаева могут возбудить уголовное дело, однако официально о следственных действиях против него не сообщалось.

После начала репрессий против бывшего мэра Аргуна чеченские власти начали преследовать двоих бывших депутатов парламента Чечни Идриса Гаибова и Шамиля Магомаева. В 2018 году их уже задерживали, пытали и освободили только спустя три месяца. Сейчас Шамиля Магомаева вновь задержали. Идрис Гаибов, по сведениям издания, смог уехать из Чечни и, возможно, из России. Близких родственников Гаибова заключили под стражу — они до сих пор находятся в отделе полиции Курчалоевского района Чечни.

После задержания Ибрагима Темирбаева в секретные тюрьмы стали доставлять многих высокопоставленных людей республики. Также в полицейские подвалы отвозят тех, против кого дали показания ранее задержанные люди. Под пытками их заставляют признаться в нелояльности Рамзану Кадырову.

Источники издания говорят, что в Чечне среди прочих задержали главу МЧС республики Руслана Яхъева, бывшего министра лесного хозяйства Дикмагомеда Мулаева, бывшего вице-премьера Халида Вайханова. Среди задержанных оказался начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов, но за него вступилась супруга Рамзана Кадырова Медни.

Кроме того, гонениям подвергся первый замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов: сперва в соцсетях появились сообщения, что он задержан и уволен за то, что дал шуточный подзатыльник портрету Рамзана Кадырова. Алаудинов это опроверг и сохранил должность. При этом, указывает издание, многочисленные «братья» Алаудинова не стали поздравлять его с днем рождения, который прошел 5 октября.

«Новая газета» отметила, что представленный список задержанных не полон. Задержания и обыски идут в родовых селах у родственников тех, кого обвиняют в предательстве Кадырова. Сотни людей, как чиновников, так и их родственников, заставляют увольняться с работы.

За неделю до публикации «Новой газеты» в телеграм-канале «СКФО Telegraph» появилось сообщение, что Рамзана Кадырова якобы пытались отравить. Чеченские власти назвали это слухами.

Пересказал Александр Бакланов