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Старопромысловский районный суд Грозного арестовал на два месяца жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайда Янгулбаева Зарему Мусаеву, сообщает « » со ссылкой на пресс-службу суда. Мусаеву арестовали до 1 апреля по делу о применении насилия к представителю власти (части 2 статьи 318 УК).

20 января в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные люди в масках. Они представились сотрудниками чеченских правоохранительных органов и силой увезли Мусаеву без одежды и необходимых лекарств (у нее диабет) в Чечню на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве.

В Грозном, как говорил глава Чечни Рамзан Кадыров, Мусаева «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». После этого Мусаеву отправили на 15 суток под административный арест.

Baza пишет, что, по версии МВД, когда Мусаеву доставили в отдел полиции, она кричала и оскорбляла сотрудников. Когда участковый по Ахматовскому району Грозного стал составлять на нее протокол, Мусаева, по данным МВД, схватила полицейского за левую щеку и при попытке оттащить расцарапала лицо.

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В Чечне также возбудили уголовное дело в отношении сына судьи Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой. Ибрагима Янгулбаева подозревают в публичных призывах к терроризму. Baza сообщала, что дело возбудили из-за постов в телеграм-канале «1ADAT», где увидели признаки оправдания деятельности Доку Умарова, Шамиля Басаева и других террористов. Ибрагима Янгулбаева заочно арестовали и объявили в федеральный розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров называл семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать. Сыновья Сайди Янгулбаева, проживающие за границей, считают, что их семью преследуют из-за того, что один из братьев, Ибрагим Янгулбаев, был администратором аккаунтов в соцсетях, где открыто критиковали власти Чечни. После угроз руководства Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России.

1 февраля Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России, пообещав, что в противном случае «с ними разберется первый же чеченец», который живет в той же стране.

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