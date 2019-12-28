Хранители

Amediateka

Непоследовательное, но старательное телевизионное продолжение одного из самых многогранных комиксов на свете. Герои оригинального графического романа — несколько ряженых суперменов и один настоящий синий сверхчеловек — вроде бы пытались предотвратить ядерную катастрофу, но на самом деле хотели остановить часы Судного дня и сохранить удобный для них статус-кво.

Сериал выходит 33 года спустя, и потому главной болью для героев становятся уже не внешнеполитические конфликты, а расовые трения внутри страны. «Хранители» пугают американцев войной всех против всех — и делают это изобретательно и жутко.