50 (да! именно столько) лучших сериалов 2019 года — выбор Егора Москвитина
Кинокритик Егор Москвитин специально для «Медузы» выбрал 50 лучших сериалов — причем в него вошли только премьеры 2019 года. Если вы еще не решили, чем займетесь на праздниках, попробуйте выбрать подходящее шоу из этого списка! Сериалы расставлены в случайном порядке.
Чернобыль
Кроме всех своих не раз перечисленных достоинств этот сериал еще и доказал, что не бывает чужих историй. Американский сценарист фильма «Мальчишник в Вегасе» (Крэйг Мейзин) может снять драму про аварию в Чернобыле, которая потрясет зрителей из бывшего Советского Союза; а скандинавские и британские актеры способны достоверно сыграть русских и украинцев. Физических границ не существует, есть лишь пределы таланта.
Миссис Флетчер
Если бы главным героем «Выпускника» был не персонаж юного Дастина Хоффмана, а его любовница миссис Робинсон (только не роковая, а неуклюжая, домашняя и смешная), то получилась бы «Миссис Флэтчер». Упоительная комедия о сексе, героиня которой осталась дома одна.
Слишком стар, чтобы умереть молодым
Живописный и стильный, но беспорядочный 13-часовой фильм Николаса Виндинга Рефна, который сперва очаровал критиков в Каннах (там показали всего два эпизода, из которых сложилась умопомрачительная нуарная история), а потом разозлил их, показавшись целиком на Amazon. Но для фанатов экстравагантного режиссера это настоящий подарок. Кстати, сам Рефн говорит, что смотреть сериал целиком не обязательно, можно просто выбрать пару случайных эпизодов. Сильное эстетическое переживание гарантировано.
Половое воспитание
Редкий подростковый сериал, который не только концентрируется на чувственных переживаниях своих героев (хотя и это захватывающий процесс), но и учит, как выстраивать свои границы и как соблюдать чужие. Страшно интересно узнать, какие этические задачи персонажи будут решать во втором сезоне. Он, кстати, выйдет уже через пару недель.
8 дней
Показанная на Берлинском кинофестивале антиутопия о том, как поведут себя европейцы, если узнают, что именно их страны будут уничтожены гигантским метеоритом (соседей катаклизм не коснется). Кто-то из героев убежит в Россию, кто-то — в США, а кто-то потратит последнюю неделю на бесконечную вечеринку. Так бы выглядела «Меланхолия», если бы ее снял Майкл Бэй.
М убийца
Современная австрийская адаптация одноименного немецкого фильма Фрица Ланга. Тот, как считается, зафиксировал на экранах психоз общества, принявшего фашизм как норму. Новый сериал тоже пытается понять, что на уме у благополучных европейцев — и в результате приближается в своих фантазиях о спящем зле скорее к «Твин-Пиксу», чем к «Настоящему детективу». Но следить за его непредсказуемым сюжетом все равно интересно.
Преступление в Дели
Телехит фестиваля «Санденс»: завораживающая, как «Настоящий детектив», и глубокая, как «Однажды ночью», драматическая реконструкция страшного преступления, совершенного в Индии в 2012 году. Блестящий сценарий, который стоит изучить всем начинающим и практикующим авторам — особенно тем, кто надеется снимать сериалы по мотивам реальных событий и журналистских расследований.
Семейный брак
Состоящий из десяти эпизодов по десять минут, молниеносный разговорный сериал о паре на грани развода. Прекрасная Розамунд Пайк и трогательный Крис ОʼДауд играют супругов, решивших в последний момент дать шанс семейной терапии. Но действие происходит не на кушетке у специалиста, а в пивном баре напротив, где герои набираются смелости перед тем, как рассказать незнакомому специалисту о своих травмах. Для России сериал озвучили Татьяна Лазарева и Михаил Шац — и это сделало его еще более смешным и теплым.
Содержанки
Когда-нибудь о таких сериалах — бесстыже мелодраматичных и напористо сексуальных — будут вспоминать, как о продуктах, появившихся в эпоху первичного накопления капитала российскими стриминговыми платформами. В свое время HBO и Starz тоже начинали с легкой эротики и остроумных провокаций. Защищать легкомысленных «Содержанок» нам приходилось весь год, но в конце сезона у них появился адвокат получше — сервис Amazon Prime, купивший проект для своей линейки Originals.
Современная любовь
Воодушевляющий и теплый сборник романтических историй, основанный на восьми статьях из The New York Times. Со звездами! В шоу сыграли Энн Хэтуэй, Дэв Патель, София Бутелла, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти и Эндрю Скотт.
Страшные истории в двух предложениях
Сериал, который дает получить дозу адреналина очень-очень быстро: каждый эпизод длится 20 минут и пересказывает какую-нибудь страшную городскую легенду, о которой когда-то рассказали пользователи форума Reddit. Как и в большом кино последних лет, здесь ужасы отлично работают и как терапевтическое средство, и как социальный очерк.
Лаймтаун
Один из тридцати (!) подкастов, превращенных в этом году в сериал. Героиня Джессики Бил — журналистка, которая бродит по совершенно опустевшему научному городку в США, пытаясь понять, что же в нем произошло. Ничего особо мистического в первом сезоне не случится, но сериал создаст настроение, как в «Сайлент Хилле», «Сталкере» и «Аннигиляции».
Ради всего человечества
Старомодная производственная драма вроде «Безумцев», которая вышла в юбилей покорения американцами Луны и предложила зрителям альтернативную историю, основанную на том, что никакого покорения не было — в самом начале сериала вместо Армстронга на Луне высаживается Леонов. Спустя пару недель его подвиг повторяет советская женщина Беликова — и американским конструкторам и астронавтам приходится с этим как-то жить.
Ведьмак
Этот Обещанный принц оказался веселым бардом из фэнтези — балагуром, задирой, выдумщиком и душой компании. Другими словами, никакая это не не высокая трагедия — а просто-напросто захватывающая сказка для взрослых. С Генри Кавиллом, кикиморами, драками и сексом.
Criminal
Альманах детективных историй, снятый по заказу Netflix в разных странах — и позволивший сценаристам свести национальную специфику Франции, Испании, Германии и Великобритании под одним брендом. Самая сильная драма получилась у англичан — они начали сериал с медленного и хладнокровного часового допроса мужчины, который, предположительно, убил и изнасиловал собственную дочь. Героя играет Дэвид Теннант, но об «Убийстве на пляже» и «Докторе Кто» зритель даже не вспомнит: настолько эта новая история увлекает.
Дикинсон
«Мария Антуанетта» среди сериалов — веселый и яркий постмодернистский псевдобайопик поэтессы Эмили Дикинсон, которая при жизни не опубликовала ни одного стихотворения, но написала их тысячи. AppleTV+ решил спустя почти двести лет вернуть девушке голос, получилась лихая история взросления, в которой дочь протестанта из XVIII века катается в карете со Смертью и слушает панк-рок.
Шторм
Сериал Бориса Хлебникова и Натальи Мещаниновой, в котором не ощущается ни рассеянность «Обычной женщины» первого, ни безразличие «Красных браслетов» второй: напротив, это строгая и интенсивная драма о погибших детях и живых преступниках, уставших полицейских и огромных соблазнах, страшных жертвах и неожиданной любви.
Почему женщины убивают
Удачное возвращение в эфир казалось бы устаревшей драматургии «Отчаянных домохозяек». Но нет: следить за изменами, сплетнями и преступлениями на почве страсти по-прежнему интересно. Особенно если героини живут в трех разных эпохах (от 1960-х до наших дней), сталкиваются с разными типами мужчин и проблем, и изящно их решают. Блестящая комедия с потрясающими актрисами.
Любовь, смерть и роботы
Анимационный альманах Дэвида Финчера для Netflix, демонстрирующий самые разные жанры и сюжеты: от аниме про киберпанк до компьютерного блокбастера про битву красноармейцев и вурдалаков. Так Netflix стал еще и покровителем аниматоров со всего мира.
Реальные упыри
Не такой искрометный, как хотелось бы, но все равно забавный и оригинальный сериал по мотивам знаменитого фильма Тайки Вайтити. Где-то в США снимают одну небольшую квартиру несколько очень старых вампиров со скверным характером. Получается абсурдная версия «Друзей» с регулярными кровопусканиями и акцентом на одиночестве героев-чудаков.
Матрешка
Сериалы и фильмы часто оцениваются по так называемому «хай-концепту» — короткому описанию, доказывающему привлекательность и жизнеспособность их идеи. К примеру, хай-концепт «Чужого» мог бы звучать так: «Челюсти» в космосе». Так вот, сериал «Матрешка» — один из удачнейших хай-концептов года: это «Дрянь» в обстоятельствах «Дня сурка». Девушка раз за разом проживает одну и ту же ситуацию — и этот прием намертво захватывает зрителей, запутавшихся в себе.
Эйфория
Эталонная адаптация израильского телесериала в американских реалиях. В ней школьники с наркозависимостью слушают Дрейка, носят одежду оверсайз и прячутся от взрослых в дешевых мотелях. И изнывают не от жары, а от холода окружающего мира. И да, сыгравшие главные роли Зендая Коулман и Хантер Шефер, — феноменальные актрисы.
Хранители
Непоследовательное, но старательное телевизионное продолжение одного из самых многогранных комиксов на свете. Герои оригинального графического романа — несколько ряженых суперменов и один настоящий синий сверхчеловек — вроде бы пытались предотвратить ядерную катастрофу, но на самом деле хотели остановить часы Судного дня и сохранить удобный для них статус-кво.
Сериал выходит 33 года спустя, и потому главной болью для героев становятся уже не внешнеполитические конфликты, а расовые трения внутри страны. «Хранители» пугают американцев войной всех против всех — и делают это изобретательно и жутко.
Печатная машинка
Наивный и смешной индийский гибрид «Скуби Ду» и «Очень странных дел»: парочка школьников из штата Гоа, их верный пес и потешный шериф расследуют загадочные события в доме, где жил и умер местный Стивен Кинг — автор страшных бестселлеров про привидений. Как и у Кинга, трогательное и инфантильное в этой истории легко уживается с пугающим и по-настоящему мрачным.
Трудные подростки
Русские «Отбросы» вперемешку со «Скамом»: драма о неблагополучных тинейджерах, которых перевоспитывает вышедший из тюрьмы футболист-дебошир. В первом сезоне вся драматургия сводится к демонстрации женской груди, шуткам про неприличные фото в тиндере, продаже легких наркотиков через телеграм, дракам мальчишек с отцами и упоминанию групп смерти во «Вконтакте». Но эта история действительно цепляет — и своим ритмом, и актерскими работами, и откровенностью.
Годы
Сохранение отношений с близкими вопреки политическим, этическим, ценностным и прочим разногласиям — тема, которой очень дорожат современные сериалы; если вдуматься, «Игра престолов» — шоу ровно о том же. «Годы» отличаются от конкурентов тем, что смотрят в будущее: события разворачиваются с 2019 по 2034 годы, а герои пытаются пройти через это турбулентное время, не потеряв и не ранив друг друга. Главная героиня всего этого — британская актриса Эмма Томпсон в роли изворотливого политика, одной репликой способная превратить каждый эпизод сериала в спецвыпуск «Черного зеркала».
Утреннее шоу
Один из самых дорогих сериалов в истории (300 миллионов долларов за два сезона!) пытается стать для подписчиков Apple TV+ тем же, чем «Служба новостей» была для абонентов HBO — драмой про симпатичных журналистов-ведущих, помогающих зрителям разобраться во всех хитросплетениях современной жизни. Проводников по этому сложному миру играют Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Каррелл. До уровня сериалов Аарона Соркина «Утреннее шоу» пока не дотягивает, но с такими говорящими головами, как в нем, хочется смотреть только новости.
Немыслимое
Пока что главный сериал Голливуда эпохи #MeToo: спокойное и обстоятельное исследование конкретной ситуации, в которой никто не поверил жертве насилия — и насилие стало системой. Одна из героинь — девушка, которая под давлением полиции забрала заявление и стала объектом травли со стороны самых близких людей. Две другие героини — следовательницы, которые все же поверили жертве.
Благие знамения
Одна из комедий этого года, которая помогала зрителю смириться с непостижимостью замыслов всевышнего, перестать беспокоиться и начать жить. Демон и Ангел, тысячелетиями приглядывавшие за людьми, узнают, что их командировку через неделю прервет Апокалипсис. Но герои так привыкли к книгам, пластинкам Rolling Stones и японской еде, что решают саботировать приказы сверху. Получается это у них неуклюже, но очень смешно.
Политик
В элитной школе в Санта-Барбаре проходят выборы президента — и претенденты в борьбе за пост быстро забывают о совести и приличиях. Этот смешной и бесстыжий сериал про молодых циников оказался еще и беспощадной сатирой на мир настоящей политики.
Дом с прислугой
Филадельфийская пара, потерявшая младенца, заменяет его куклой, чтобы справиться с травмой. И нанимает молодую няню, чтобы та возилась с игрушкой. Разумеется, в первой же серии кукла оживает. М. Найт Шьямалан снял для Apple TV+ предельно неуютный и страшный сериал. Отталкивающее зрелище, от которого не оторваться.
Самый громкий голос
История краха медиамагната Роджера Айлза, стоявшего у истоков современного американского телевидения и во многом ответственного за устройство политической системы страны. Невероятная актерская работа Рассела Кроу не отменяет тот факт, что сериал заинтересовал лишь несколько сотен тысяч зрителей, нераводушных к журналистике. Однако для них это — вполне себе сериал года.
Триада
Сериал Дарьи Грацевич («Измены»), в котором как-то уживаются две несовместимые вещи. Первая — предельно абсурдные предлагаемые обстоятельства: от одного милого и уютного мужчины, который долго не мог завести ребенка с женой, разом беременеют три женщины — супруга, любовница и танцовщица из клуба. Вторая вещь — психологическая точность, с которой Грацевич управляет этим веселым цирком.
Темные начала
Скорее неудачный, чем успешный мегапроект HBO, который должен был подхватить аудиторию «Игры престолов» и сдержать наступление «Ведьмака» с грядущим «Властелином колец» с других платформ. В основе сериала — грандиозная фэнтези-эпопея Филипа Пулманна о храбром ребенке, бросившем вызов лицемерию взрослых; одновременно — и роман воспитания, и богоборческая поэма. Да еще с бронированными медведями и дирижаблями. Сериал пока что не так радикален в своих взглядах на мир, как текст (который многие считают антихристианским, да и сам автор организованную религию критикует открыто). Но его стоит смотреть хотя бы ради главной героини, которую уже сравнивают с Гретой Тунберг.
Джентльмен Джек
Если бы сериал «Мистер Селфридж» был не про мистера, а про миссис, то получился бы «Джентльмен Джек» — авантюрная история о женщине из викторианской Англии, которая носила брюки, успешно вела бизнес, говорила, что думала, и любила, кого хотела. В остальном это типичная британская костюмная драма.
Город на холме
Старомодная полицейская драма в духе «Прослушки» Дэвида Саймона, спродюсированная Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком — двумя счастливчиками из окрестностей Бостона, которые стали голливудскими звездами, а не уличными бандитами. «Город на холме» — история тех, кому повезло меньше. В роли самого плохого лейтенанта — неотразимый Кевин Бейкон.
Пацаны
Ироничный комикс, построенный на отрицании мифа о супергероях — то есть история в духе «Хранителей», но гораздо более дерзкая, динамичная и юная. Супермен и его друзья существуют — но на деле это просто огромная корпорация, превратившая служение обществу в шоу-бизнес. А супергерои — испорченные и никому не подотчетные звезды, привыкшие убивать и насиловать всех, кого захотят. Но новое поколение героев видит лицемерие старого — и бросает вызов отцам.
Карнивал Роу
Простое, но интересное стимпанк-фэнтези, у которого нет амбиций «Игры престолов» или «Темных начал». Зато в нем есть феи, орки и прочая сказочная живность, обитающая на одних улицах с викторианскими леди и джентльменами. Главных героев играют вполне убедительные Орландо Блум и Кара Делевинь.
Темный кристалл: Эпоха сопротивления
Штучная вещь — кукольное (!) фэнтези 2019 года, сделанное на основе любимого американцами фильма года 1982-го. Игрушечные эльфы и гоблины (точнее, гельфинги и скексисы) устраивают для зрителя совершенно недетское представление — трагедию об обреченной борьбе горстки идеалистов с могучей тоталитарной системой.
Толя-Робот
Духоподъемная комедия от Николая Куликова, открывшая новый горизонт российским сериалам: у главного героя нет ни рук, ни ног, но он не только не требует к себе жалости, но и обладает волей к жизни, которой нет ни у кого вокруг. Ближе к финалу чувство юмора начинает подводить авторов, но миссия в этом случае важнее интонаций.
Уловка-22
Несколько неказистая, но все равно впечатляющая экранизация антивоенного романа Джозефа Хеллера о летчиках времен Второй мировой, оказавшихся в плену у взаимоисключающих инструкций. Продюсером, исполнителем одной из главных ролей и режиссером части проекта выступил Джордж Клуни, а помогал ему постановщик Грант Хеслов — вместе они уже сделали парадоксальный сатирический фильм «Безумный спецназ». Абсурда в сериале даже больше, чем в книге.
МатьОтецСын
Недооцененная семейная драма, похожая на «Наследников», у которых от страха перед самими собой пропало чувства юмора. Ричард Гир играет миллиардера, которому приходится контролировать жизнь родных, чтобы сохранить свою бизнес-империю.
Предприятие «Божий дар»
Бен Кингсли, Джеки Уивер и Джимми Симпсон из «Мира Дикого запада» разыгрывают перед зрителем что-то среднее между жуткими южными нуарами, как у братьев Коэн, и комедиями типа «Один дома» и «Дюплекса». Молодой авантюрист пытается ограбить сердобольных стариков, а те оказываются самыми опасными людьми в его жизни.
Мандалорец
Сериал по «Звездным войнам», трейлеры которого сулили суровый вестерн, оказался детской сказкой. Что ж, таков путь. Фильмы по «вселенной» «Звездных войн», в общем-то, не сильно взрослее, но в их основе лежит то, что называется мономифом — универсальная история о странствии героев, захватывающая людей со всего мира независимо от их возраста. Про сериал такое пока сказать нельзя, но он очень дорого и красочно сделан. А еще в нем есть малыш Йода!
Я ночь
Эффектный калифорнийский нуар с Крисом Пайном — захватывающее продолжение реальной криминальной истории, описанной в «Черной орхидее» Джеймса Эллроя и Брайана де Пальмы.
Учителя
Недооцененный сериал о семье учителей, которая с большой вероятностью задумалась как миниатюрная копия всей страны. Есть папа (Владимир Вдовиченков), который лихо ворочает бюджетными средствами и твердо устраняет любые угрозы. Есть старшая дочь (Анна Котова-Дерябина), которая со многим не согласна, но привыкла к отцовской поддержке. И есть младшая дочь (Ирина Старшенбаум) — юная прекраснодушная идеалистка без жизненного опыта, но с большими планами на вверенных ей учеников.
Рами
Драмеди о современном 20-летнем мусульманине из Нью-Джерси, который разрывается между религиозными традициями своей семьи и светскими установками своих друзей. Блестящий телеформат, который нужно переснимать в каждой многоконфессиональной стране.
Черный понедельник
Телевизионный побратим «Волка с Уолл-Стрит» — трагикомедия про биржевой коллапс 1987-го года. От финансовых терминов быстро начинает рябить в глазах, но как ретро-комедия и сатира, высмеивающая американскую мечту, этот сериал работает бесперебойно. В главной роли — замечательный актер Дон Чидл из «Обители лжи».
Фосси-Вердон
Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс перевоплощаются в режиссера Боба Фосси и танцовщицу Гвен Вердон — двух легенд бродвейской хореографии. Получается очень смешно, драматично и колко. А еще благодаря этому сериалу мы можем в полной мере увидеть талант и харизму молодой актрисы Маргарет Куэлли — девушки, которая этим летом запомнилась всем благодаря роли Киски в «Однажды… в Голливуде».
Эпидемия
Каждой стране нужны свои «ходячие мертвецы» — терапевтический сериал о том, как поведут себя ее граждане, когда по радио объявят, что наступило Новое Средневековье. У России такой сериал, благодаря Павлу Костомарову и Яне Вагнер, наконец, появился.