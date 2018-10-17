Начинается суд по делу «Седьмой студии». Мы коротко напоминаем, как оно развивалось

23 мая 2017 года СК пришел с обысками домой к режиссеру Кириллу Серебренникову (худрук «Гоголь-центра», руководитель театральной компании «Седьмая студия») и директору Софье Апфельбаум (бывшая глава департамента государственной поддержки искусства Минкульта РФ). 24-го — задержали Юрия Итина и Нину Масляеву, бывших гендиректора и главного бухгалтера «Седьмой студии». 21 июня задержали Алексея Малобродского, бывшего генерального продюсера компании. 22 августа на съемках фильма «Лето» в Петербурге задержали Серебренникова. 28 сентября суд заочно арестовал продюсера проекта Екатерину Воронову (она уехала за границу еще до начала следствия).

Всех обвинили в мошенничестве в особо крупном размере — хищении денег, направленных на спектакли, которые ставили в рамках экспериментального проекта «Платформа» (он существовал с 2011 по 2014 годы). В разное время следствие называло разные суммы хищения — от 66,5 миллиона до 200 миллионов рублей. Сейчас ущерб оценивают в 133 миллиона рублей.

26 октября — во время допроса в СК — задержали и Софью Апфельбаум. Ее обвинили в подтасовке документов, позволивших «Седьмой студии» получить бюджетные средства.

В ноябре «Медуза» опубликовала письмо продюсера Екатерины Вороновой, в котором та признавалась, что большая часть полученных денег обналичивалась — для покупки реквизита и выплат гонораров. По ее словам, в 2014 году «Седьмая студия» провела внутренний аудит и выявила множество бухгалтерских нарушений. Но никаких обвинений Нине Масляевой в то время не предъявили, и она просто уволилась из «Седьмой студии». Позднее Серебренников, выступая в суде, утверждал, будто Масляева подтвердила ему на очной ставке, что украла пять миллионов рублей.

Воронова после закрытия проекта решила уничтожить все отчетные документы, которые, по ее словам, подтверждали, что обналиченные деньги расходовались на нужды «Платформы». По версии следствия, все эти деньги и были похищены бывшими руководителями «Седьмой студии».

Из всех фигурантов дела признала вину и согласилась сотрудничать со следствием только бухгалтер Масляева. Еще в октябре 2017-го ее перевели из СИЗО под домашний арест; Малобродский утверждал, что ее обещали отпустить в обмен на показания против двух других обвиняемых. Сам Малобродский провел в СИЗО больше 10 месяцев: все ходатайства адвокатов о переводе его под домашний арест суд отклонял, несмотря на ухудшающееся состояние его здоровья. 10 мая Малобродскому стало плохо в суде, его увезли в больницу с подозрением на инфаркт; 14 мая СК освободил его под подписку о невыезде. Серебренников, Итин и Апфельбаум находятся под домашним арестом.

Расследование дела «Седьмой студии» завершилось еще в январе 2018-го, но суд не согласился изменить меру пресечения никому из обвиняемых (СК освободил Малобродского без решения суда). В сентябре дело передали в прокуратуру; 2 октября Генпрокуратура направила дело в Мещанский суд Москвы, где 17 октября в закрытом режиме пройдет предварительное слушание. Когда дело начнут рассматривать по существу, неизвестно.

Пока Серебренников находился под домашним арестом, вышли в прокат его фильм «Лето» и документальный фильм «После Лета», в «Гоголь-центре» состоялась премьера спектакля «Маленькие трагедии», который он готовил до ареста, а в Большом театре — премьера балета «Нуреев» в его постановке. Режиссер получил премию «Золотая маска» за оперу «Чаадский» в «Геликон-опере»; Франция назвала его командором французского ордена Искусств и литературы.

Итин в августе 2018-го получил от Ярославского театра драмы имени Федора Волкова, где он до ареста был директором, письменное уведомление об истечении срока его трудового договора. Малобродский, находящийся под подпиской о невыезде, в интервью «Эху Москвы» рассказывал, что хочет вернуться к работе, но не может предложить своим коллегам нанять его, потому что «неясны перспективы». Апфельбаум, согласно сайту РАМТа, все еще числится директором театра.