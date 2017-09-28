Продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» заочно арестована по делу «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову, которая проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» на театральный проект «Платформа». Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что Воронова объявлена в международный розыск.

Следствие по делу «Седьмой студии» утверждает, что руководители театральной компании похитили бюджетные деньги, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, этот спектакль не был поставлен. В действительности он прошел с большим успехом у зрителей. «Сон в летнюю ночь» до сих пор остается в репертуаре «Гоголь-центра».

По делу «Седьмой студии», помимо Екатерины Вороновой, проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева. Серебренников и Итин находятся под домашним арестом, Малобродский и Масляева заключены под стражу.

Все фигуранты дела, за исключением Масляевой, отказываются признать себя виновными. Серебренников заявил, что все бюджетные деньги, выделенные «Седьмой студии», были потрачены на постановки.