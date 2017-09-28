Продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» заочно арестована по делу «Седьмой студии»
Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову, которая проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» на театральный проект «Платформа». Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что Воронова объявлена в международный розыск.
Следствие по делу «Седьмой студии» утверждает, что руководители театральной компании похитили бюджетные деньги, выделенные на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По версии следствия, этот спектакль не был поставлен. В действительности он прошел с большим успехом у зрителей. «Сон в летнюю ночь» до сих пор остается в репертуаре «Гоголь-центра».
По делу «Седьмой студии», помимо Екатерины Вороновой, проходят художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева. Серебренников и Итин находятся под домашним арестом, Малобродский и Масляева заключены под стражу.
Все фигуранты дела, за исключением Масляевой, отказываются признать себя виновными. Серебренников заявил, что все бюджетные деньги, выделенные «Седьмой студии», были потрачены на постановки.
26 сентября стало известно, что в Следственный комитет на допрос вызвали всех штатных сотрудников «Гоголь-центра». Несколько десятков человек будут давать показания в течение нескольких дней.