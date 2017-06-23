Спектакль «Сон в летнюю ночь»: он существует и на него обязательно надо сходить (особенно если вы прокурор)

На этой неделе в Москве арестовали бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Его обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей «Седьмой студии». Следствие считает, что Малобродский и другие топ-менеджеры студии украли 2,3 миллиона рублей — вместо того чтобы поставить спектакль «Сон в летнюю ночь». «Статья (имеются в виду рецензии на спектакль — прим. „Медузы“) не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено, — говорил в суде прокурор. — Статья может быть о чем угодно. Если бы предоставили видеозапись, то, возможно, мы бы не возражали!» Премьера спектакля состоялась в ноябре 2012 года; более того, «Сон» можно до сих пор можно увидеть в «Гоголь-центре». По просьбе «Медузы» театральный критик Антон Хитров объясняет, почему на этот спектакль Кирилла Серебренникова нужно обязательно сходить — даже если вы прокурор и не уверены в его существовании.

Почему все говорят о спектакле «Сон в летнюю ночь»?

Потому что бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского обвиняют в краже денег, направленных на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Прокуратура утверждает, что в 2012 году спектакль не вышел.

Сфальсифицировать такую громкую постановку как «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова, невозможно: спектакль снят на фото и видео, участвовал в фестивалях «Золотая маска», «Балтийский дом», «Новый европейский театр», ездил на гастроли в Париж, о нем писали десятки российских и французских театральных обозревателей. А главное — он и по сей день идет в «Гоголь-центре».

Так чей это спектакль — «Гоголь-центра» или «Седьмой студии»?

«Седьмой студии». Это театральная компания, в которую входят бывшие студенты Кирилла Серебренникова, выпускники Школы-студии МХАТ. Сегодня студия — резидент «Гоголь-центра». В ноябре 2012 года, когда был поставлен «Сон», труппа базировалась в центре современного искусства «Винзавод» в Москве, а все ее спектакли выходили в рамках проекта «Платформа» (подробнее об этом проекте читайте тут). «Гоголь-центр» открылся для публики немного позже, в феврале 2013-го. «Сон в летнюю ночь» вошел в его репертуар вместе с остальными проектами «Седьмой студии».

Постановка-то хорошая?

В воображаемом рейтинге спектаклей Серебренникова «Сон» можно смело поместить в первую тройку. Это блестящий мастер-класс по работе с известным и в какой-то мере заезженным текстом: хрестоматийную пьесу режиссер порезал на кусочки и собрал из них нечто совершенно новое. Некоторые диалоги и вовсе написаны не Шекспиром, а современным автором Валерием Печейкиным по заказу Серебренникова.

В исходной комедии несколько параллельных сюжетных линий: женитьба герцога Тесея, ссора и примирение молодых влюбленных, разлад эльфийского царя с эльфийской царицей и репетиции любительской труппы ремесленников. У Серебренникова это четыре последовательных новеллы, абсолютно непохожие по стилю и настроению: например, Тесей с Ипполитой попали на кушетку психоаналитика, а любовники стали героями подростковой школьной драмы. У каждого сюжета — своя локация: чтобы увидеть продолжение, зрители переходят в новую комнату («Сон в летнюю ночь» предвосхитил моду на так называемые спектакли-бродилки).

Опять издеваются над классикой? Почему бы свое не придумать?

Уж кому-кому, а Шекспиру грех обижаться: вольные трактовки чужих сочинений, анахронизмы, мешанина из разных культур — британец не чурался ничего этого. По словам шекспироведа Алексея Бартошевича, из 38 пьес Шекспира только две — «Сон в летнюю ночь» и «Буря» — написаны на оригинальный сюжет, все остальное — интерпретации.

Даже шутливые переделки классики были для драматурга в порядке вещей: тот же «Сон» заканчивается «спектаклем в спектакле» — уморительно бездарной постановкой по мотивам «Метаморфоз» Овидия.

Вложив шекспировский текст в уста современным школьникам, Серебренников не позволил себе ничего, что было бы неприемлемо для автора: в первоисточнике Тесей с Ипполитой — герои древнегреческих мифов — спокойно сосуществуют с эльфами из западноевропейского фольклора.

Alex Yocu

А это прямо важный спектакль?

Для «Гоголь-центра» — безусловно. Премьеру сыграли, когда Серебренников едва заступил на должность. В здании на улице Казакова вовсю шел ремонт, и «Седьмая студия» готовилась переехать с «Винзавода» на новую площадку в статусе резидента. «Сон» был манифестом, провозглашавшим самый важный принцип будущего театра — разнообразие.

По спектаклю можно судить о широте интересов и режиссерских возможностей Серебренникова. Здесь и талантливая пародия на эстраду, и не менее талантливо спетая ария из «Орфея» Монтеверди. Фантастический мир, где каждый эльф, каждое чудовище — эталон стиля. Добротная психологическая игра и перформанс с вовлечением зрителей. Умозрительные вопросы типа «О чем бессмертное существо говорит с психоаналитиком?» — и комментарии к проблемам из реального мира вроде домашнего насилия. В сущности, это готовый генетический код «Гоголь-центра».

Может, там и известные актеры играют?

В спектакле играют Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов и Александр Горчилин. Все трое — бывшие студенты Серебренникова. Мухаметов сыграл инопланетянина в «Притяжении» Федора Бондарчука и молодого советского спецслужбиста в новой картине Павла Чухрая «Холодное танго». Горчилина снимала Валерия Гай Германика в своей последней по счету полнометражной ленте «Да и да». Кукушкин — чуть ли не главная звезда труппы, но знают его в основном по театральным ролям (впрочем, и у него были громкие фильмы — «Класс коррекции», «Дуэлянт», то же «Притяжение»).

А вообще, в «Седьмой студии» и в этой постановке в частности не имеет значения, кто снимался у Бондарчука, а кто нет: главное в их работе — ансамбль; известные актеры могут играть маленькие роли и наоборот.

Убедили. Когда можно посмотреть?

Ближайшие показы — 3, 4, 6, 7 и 8 июля. Билеты все еще можно купить на сайте «Гоголь-центра», но их осталось не очень много.

Я хочу показать ребенку нормальный «Сон в летнюю ночь». Что мне делать?

Любая, даже самая консервативная постановка классики — это произведение современных авторов; чтобы увидеть аутентичного Шекспира, нужно отправиться в XVI век на представление театра «Глобус». Если вы уверены, что «Сон в летнюю ночь» — волшебная сказка про эльфов, и не хотите менять свое мнение, посмотрите спектакль Ивана Поповски в Мастерской Петра Фоменко. Многие считают его большой удачей (например, жюри «Золотой маски»).