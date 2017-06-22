Серебренников попросил зрителей доказать следователям, что он ставил «Сон в летнюю ночь»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился к зрителям за помощью в уголовном деле против сотрудников его театральной компании «Седьмая студия».

Поскольку 21 июня на суде по аресту бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского следователи заявили, что тот похитил деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», Серебренников попросил зрителей доказать, что постановка действительно состоялась.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект „Платформа“ действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей „Платформы“ станут доказательствами того, чему я и вся наша команда „Седьмой студии“ посвятили три года жизни», — написал Серебренников, разместив в своем фейсбуке афиши проекта «Платформа».

Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» показывали более 15 раз, в том числе в Париже. Очередная серия спектаклей запланирована на 3–8 июля 2017 года, постановки, как пишет Серебренников, начнут «заявлением о невиновности наших товарищей, попавших в беду».