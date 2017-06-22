Серебренников попросил зрителей доказать следователям, что он ставил «Сон в летнюю ночь»

Кирилл Серебренников
05:44, 22 июня 2017
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился к зрителям за помощью в уголовном деле против сотрудников его театральной компании «Седьмая студия».

Поскольку 21 июня на суде по аресту бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского следователи заявили, что тот похитил деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», Серебренников попросил зрителей доказать, что постановка действительно состоялась.

«Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект „Платформа“ действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей „Платформы“ станут доказательствами того, чему я и вся наша команда „Седьмой студии“ посвятили три года жизни», — написал Серебренников, разместив в своем фейсбуке афиши проекта «Платформа».

Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» показывали более 15 раз, в том числе в Париже. Очередная серия спектаклей запланирована на 3–8 июля 2017 года, постановки, как пишет Серебренников, начнут «заявлением о невиновности наших товарищей, попавших в беду».

А теперь нам следователи СК говорят, что его [спектакля «Сон в летнюю ночь»] нет и не было!!!!! И за то, что его нет и не было сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал «Платформу»!

Кирилл Серебренников
Малобродский стал третьим фигурантом дела о хищении бюджетных средств против руководства «Седьмой студии». По версии следствия, он, бухгалтер Нина Масляева и бывший директор компании Юрий Итин похитили 2,3 миллиона рублей, выделенных на спектакли, которые не были поставлены.
«Статья [в газете] не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено», — заявил прокурор на заседании Пресненского суда. Судья Татьяна Васюченко арестовала Малобродского до 19 июля.
23 мая следователи провели обыски у Серебренникова и в «Гоголь-центре». После этого многие культурные деятели обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить преследование режиссера. Путин публично ограничился словами о том, что при обысках было необязательно использовать силовую поддержку.

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