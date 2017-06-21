Следствие не смогло установить, был ли спектакль Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский отправлен под арест. Репортаж «Медузы» из зала суда

21 июня Пресненский суд Москвы арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — его обвиняют по четвертой части статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей . Похожие обвинения уже были предъявлены бывшему бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой (она была отправлена в СИЗО) и ее экс-гендиректору Юрию Итину — он находится под домашним арестом. По версии следствия, Итин, Малобродский и Масляева похитили 2,3 миллиона рублей, вместо того чтобы потратить их на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». По мнению обвинителей этот спектакль, премьера которого состоялась в ноябре 2012 года, не был поставлен.

Рассмотрение ходатайства обвинения об избрании меры пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому началось с опозданием. До заседания по делу «Седьмой студии» судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко продлевала срок содержания под стражей Араму Петросяну — в августе 2016 года он захватил четырех заложников в одном из московских отделений «Ситибанка» и грозил взрывом.

Поддержать Малобродского пришли его коллеги, среди которых был театральный режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков. В зал суда Малобродский, явно тронутый вниманием друзей и коллег, заходил с улыбкой.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») ведет Главное следственное управление СК РФ по Москве. По версии прокурора Алисова и следователя Федутинова, Малобродский с другими другими руководителями «Седьмой студии» (бухгалтером Ниной Масляевой и генеральным директором Юрием Итиным) похитил бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. В качестве доказательств вины Малобродского, Федутинов назвал показания свидетелей (среди них Нина Масляева и Юрий Итин). Обвинение попросило арестовать Малобродского, чтобы он «не смог продолжать заниматься преступной деятельностью», а также мешать следствию, угрожая свидетелям и склоняя их перейти на свою сторону. Федутинов указал на то, что Малобродский является также гражданином Израиля, а значит, может покинуть Россию и скрыться от следственных органов.

Адвокат Малобродского Юлия Лахова ответила, что считает такое ходатайство незаконным и необоснованным. По ее словам, обвинение основано на утверждении, что спектакль, на который были выделены деньги министерства культуры, и в хищении которых обвиняют Малоброского, не был поставлен. «Но факт того, что спектакль „Сон в летнюю ночь“ был поставлен, не требует доказательства. Все знают, что он пользовался успехом», — сказала Лахова и попросила судью приобщить к материалам дела рецензии на спектакль, написанные в 2012 году.

— Статья [в газете] не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено, — неожиданно для всех возразил прокурор. — Статья может быть о чем угодно. Если бы предоставили видеозапись, то возможно, мы бы не возражали!

Слушатели были изумлены реакцией прокурора настолько, что двоих приставы удалили из зала — за хохот.

— Вы в цирке что ли находитесь, — негодовали приставы.

— Видимо, да, — бросил кто-то из журналистов.

Судья согласилась приобщить рецензии. Адвокат Лахова продолжила уверять суд, что ее клиент не собирается покидать территорию России: «Наличие у него загранпаспорта и паспорта Израиля не свидетельствует о намерении скрыться». Она напомнила, что информация о возбуждении дела против «Седьмой студии» появилась еще месяц назад, и у Малобродского была возможность покинуть Россию и уехать в Израиль, но он ни разу не выезжал за пределы страны. «Нет ни одного факта доказывающего, что он может скрыться или угрожать свидетелям. Если у вас есть записи телефонных разговоров или заявления граждан о том, что мой клиент это делал, предоставьте их», — обратилась защитник к обвинению.

Согласилась судья и приобщить к материалам дела письма различных деятелей культуры в защиту Малобродского. Среди подписавших одно из них них был председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Судья Васюченко также разрешила допросить пришедших в суд друзей и коллег подсудимого. Сергей Женовач рассказал, что знаком с Малобродским более сорока лет, знает всю его семью — они вместе учились в Краснодаре, «мечтали покорить Москву». «Это один из самых порядочных людей, которых я знаю. Я мечтал, чтобы он стал директором моего театра, но у него были свои проекты. То, что сейчас происходит, вызывает недоумение», — говорил он.

Прокурор Алисов тоже решил задать вопрос свидетелю: уточнить, зачем его друг получил гражданство Израиля.

— Там его мама живет, — отвечал Женовач.

— А у мамы есть там собственность! — ухватился Алисов, но адвокат попросила судью отклонить «неуместный» вопрос обвинения.

Композитор Александр Маноцков признался, что был на спектакле «Сон в летнюю ночь» и плакал в финале, а также назвал Малобродского «профессионалом, главным капиталом которого является репутация».

Сам Алексей Малобродский сказал, что спектакль «Сон в летнюю ночь» с успехом прошел множество раз, и его видели тысячи зрителей. «Он шел в сложных объемных декорациях, состоящих из тяжеловесных конструкций. На это и были потрачены деньги», — заявил обвиняемый. Он также сказал, что ему не понятны мотивы, по которым показания на него дали его бывшие коллеги Масляева и Итин. Малобродский также предложил прокурору задать вопросы о недвижимости его матери в Израиле ему лично и сказал, что у нее в собственности нет никакого недвижимого имущества.

«Я не понимаю обвинение и отрицаю свою вину, но готов помогать следствию в установлении истины», — завершил свою речь Малобродский.

После небольшого перерыва судья вынесла решение об аресте Алексея Малобродского до 19 июля. Адвокат Юлия Лахова заявила «Медузе», что считает обвинение необоснованным и будет его обжаловать: «Всем известно о том, что в рамках проекта „Платформа“ были проведены ряд спектаклей и других мероприятий, на которые и были потрачены денежные средства, а одним из самых резонансных проектов был „Сон в летнюю ночь“».