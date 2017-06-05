Republic: бывший бухгалтер «Седьмой студии» рассказала СК об обналичивании 100 миллионов рублей

Бывший бухгалтер театральной компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Нина Масляева дала показания об участии в обналичивании около 100 миллионов рублей во время работы в организации. Об этом сообщает издание Republic, в распоряжении которого оказался протокол ее допроса.

Масляева рассказала, что бывший директор компании Юрий Итин (находится под домашним арестом) пригласил ее на работу, чтобы она нашла фирму для обналичивания денег, рассказал изданию источник, близкий к следствию.

Необходимость этих действий она объяснила тем, что «для реализации театральных проектов нужны были наличные», пишет Republic. По данным издания, около 80 процентов расходов «Седьмой студии» уходило на «гонорары и декорации», а 20 процентов — на аренду офиса и технику.

«Большая часть» обналиченных денег, по утверждению бывшего бухгалтера, прошла через фирмы-однодневки, часть которых принадлежала человеку по имени Валерий Синельников; за обналичивание он брал 10-12 процентов денег. Другие фирмы, через которые обналичивались деньги, якобы были связаны с руководством «Седьмой студии».

Republic отмечает, что в 2013 году «Гоголь-центр», возглавляемый Кириллом Серебренниковым, заказал ИП Синельникова декорации за 2,7 миллиона рублей. Идет ли речь об одном и том же человеке, из публикации неясно.

Масляева также рассказала следователям, что ушла из «Седьмой студии» в 2014 году после того, как отказалась по требованию руководства переделать отчетность, чтобы сошлись данные «черной» и «белой» бухгалтерии.