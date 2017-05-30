Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», арестованная по делу о хищениях: я готова на все, лишь бы меня отпустили

Журналист «Дождя» и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева посетила в изоляторе на Петровке в Москве бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которую 27 мая арестовали по делу о хищении бюджетных средств.

В беседе с Сагиевой Масляева заявила, что «готова на все», чтобы ее отпустили. «Я хочу выйти, я не молодой человек, чтобы здесь сидеть. Адвокат подал апелляцию, чтобы меня домой отправили, я молюсь, чтобы дома оказаться, чтобы прийти в себя. Я не буду исчезать. Помогу следствию», — сказала она.

Как пишет «Дождь», у Нины Масляевой диагностирован ряд заболеваний, в том числе диабет и ишемическая болезнь сердца. По словам женщины, ей «уже очень плохо» и она «не протянет двух месяцев».

Кроме того, она рассказала, что беспокоится за здоровье своего больного отца. «Ему 85 лет, сидит с медсестрой, а платить кто ей будет? Он же умрет, я об этом все время думаю», — сказала она.

Свой арест Масляева связала с тем, что она «простой человек, наемный работник». «Я же не Кирилл Серебренников и не Юрий Итин, этим все сказано», — цитирует ее телеканал.