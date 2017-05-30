Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии», арестованная по делу о хищениях: я готова на все, лишь бы меня отпустили

Дождь
18:57, 30 мая 2017
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Журналист «Дождя» и член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Когершын Сагиева посетила в изоляторе на Петровке в Москве бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, которую 27 мая арестовали по делу о хищении бюджетных средств.

В беседе с Сагиевой Масляева заявила, что «готова на все», чтобы ее отпустили. «Я хочу выйти, я не молодой человек, чтобы здесь сидеть. Адвокат подал апелляцию, чтобы меня домой отправили, я молюсь, чтобы дома оказаться, чтобы прийти в себя. Я не буду исчезать. Помогу следствию», — сказала она.

Как пишет «Дождь», у Нины Масляевой диагностирован ряд заболеваний, в том числе диабет и ишемическая болезнь сердца. По словам женщины, ей «уже очень плохо» и она «не протянет двух месяцев».

Кроме того, она рассказала, что беспокоится за здоровье своего больного отца. «Ему 85 лет, сидит с медсестрой, а платить кто ей будет? Он же умрет, я об этом все время думаю», — сказала она.

Свой арест Масляева связала с тем, что она «простой человек, наемный работник». «Я же не Кирилл Серебренников и не Юрий Итин, этим все сказано», — цитирует ее телеканал.

Суд арестовал Масляеву до июля — женщину с диабетом <…>, гипертонией и ишемической болезнью сердца. Скоро под конвоем ее увезут в СИЗО № 6, где камеры на 40 человек, катастрофически не хватает врачей и лекарств. <…> Все эти доводы — о состоянии здоровья Масляевой и отца звучали и во время заседания, но судья все же отправил в СИЗО.

Дождь
Нина Масляева была арестована 27 мая по обвинению в хищении 1,2 миллиона рублей, выделенных из бюджета театральной компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия», где она была главным бухгалтером. Второй обвиняемый — бывший директор организации Юрий Итин — находится под домашним арестом.
Вскоре после задержания ее адвокат по назначению сообщил журналистам, что Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием. Позже она отказалась от признания, а договор с юристом был расторгнут.
В рамках дела о хищениях в «Седьмой студии» прошел обыск у Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр», который он возглавляет. Сам режиссер был вызван на допрос в СК в качестве свидетеля. В поддержку Серебренникова выступили многие деятели кино и театра.

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